北市勞動局長高寶華說明居家工作指導原則7大重點。（張芷瑜攝）

疫情時許多公司改為居家辦公或分流，新型態辦公也成為不少公司常態，北市全國首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，明訂7大重點，包含工時回報機制、勞工離線權益、必要設施補助等，減少勞資紛爭，北市勞動局表示，未來一年是宣導期，後續預計針對1000家事業單位做法令宣導。

勞動局指出，受新冠肺炎疫情影響，許多企業啟動居家工作等分流或居家防疫措施，但也衍伸差勤管理問題及勞資爭議，比如有勞工發生居家工作時間未明確紀錄、加班費計算爭議、居家辦公電費誰出、下班被主管line要不要回等問題。

勞動局也說，日前調查912家企業，有75％事業單位認為勞工差勤管理有困難，包含難以掌握勞工實際工作情形、差勤記錄缺漏等，並有100家以上企業在疫情降級後仍會持續居家辦公，可看出有必要建立指導原則。

勞動局說明，此次居家工作指導原則有7大重點，包含「勞動權益不得損害」、「勞資協商書面約定」、「建立工時回報機制」、「尊重勞工離線權益」、「重視居家工作安全」、「設置申訴處理機制」、「提供必要設施補助」，以及14項條文，盼藉此減少居家辦公的勞資爭議。

有不少勞工關心居家辦公下班後，被主管line要不要回，對此，北市勞動局勞動基準科長葉思延說明，保障「離線權」是居家辦公的重點之一，勞工在工作時間外，有權拒絕工作聯繫，不回應工作的電子郵件，若真有要事聯繫，雇主可加註「不需立即回覆或處理」，減少勞工焦慮感。

勞動局也說，未來一年是宣導期，預計針對1000家事業單位做法令宣導，目前沒有處罰，而希望以宣導及獎勵機制為主，例如可免除資方勞動檢查，希望大家有法尊精神，推出行政指導規範，是告訴公司如何不觸犯勞基法，但若有違法仍會處罰。

此外，勞動局設計「自主檢核表」，共25項檢核項目，讓雇主自我評估，如符合標準未達15項者，就是有勞資爭議風險應立即改善，官網也會設置「居家工作勞動權益專區」，並發函通知各公會，宣導居家工作指導原則，同時對於30人以上的事業單位，會要求將居家工作保障措施納入工會、勞資會議協商範圍，並訂入工作規則。