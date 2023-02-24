2021年韓劇《海岸村恰恰恰》才剛開播就闖入韓國熱搜榜上前三名的位置，與同時段韓劇《One the Woman》互別苗頭，引爆不少討論聲量，其中男主角「洪斗植」不只是個浪漫男友，更是村落中熱心助人的洪班長，讓飾演者金宣虎因此爆紅，而劇中的浪漫故事也在台灣真實上演。

改編自2004年電影《洪班長》的浪漫韓劇《海岸村恰恰恰》，開播以來收視率連連攀升，第16集大結局更是飆到12.665%，成為tvN歷代電視劇最高收視率第十名，而該劇的拍攝地點也因此成為劇迷們的觀光聖地，甚至讓劇組在官方IG上發聲明呼籲不要擅闖民宅。雖然男主金宣虎在劇播畢當時爆出前女友對他的私生活指控，令他中斷所有活動，卻也未影響該劇的人氣，佔據Netflix全世界戲劇排名的第8名位置許久。

不過比起於金宣虎以及申敏兒兩人之間擦出的浪漫愛情火花，《海岸村恰恰恰》本身也聚焦都市人與鄉村人之間的差異性，討厭與人接觸的快生活對比與熱情洋溢的舒活步調，讓觀眾在享受劇中輕鬆氛圍的同時，感受到人與人之間的溫情，相當能療癒現代人空洞內心的孤寂。

此外，一名在北部執醫10多年的牙科女醫楊菁，因愛上台東成功養蝦男，為愛遠赴後山工作，成為東海岸唯一牙科醫師，而楊菁也笑說：「同業、朋友知道我要來成功分院看診的時候，每個人都問我老公到底是不是金宣虎(劇中男主角)。」