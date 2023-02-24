人生中不可能都一帆風順，有的人當碰到困難時，會忘記最初的意圖，甚至放棄夢想，但有的人在經歷艱難後，仍然能微笑面對勇敢前進，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、水瓶座、摩羯座不管眼前會經歷多少困難，他們依舊堅持不懈努力追夢，直到看到成果為止。

▍牡羊座

牡羊座容易為了一個目標表現得鬥志昂揚、超級熱血，他們不想留遺憾，只要有夢，一定會大膽追尋，不管怎樣都一定要闖看看，直到看到成果為止。

▍水瓶座

水瓶座不甘平凡，嚮往與眾不同，甚至是轟轟烈烈，他們事情看得開，想得遠，為了實現理想，會堅持不懈，即使經歷大風大浪，也能笑著面對，水瓶座不怕吃苦，就怕該奮鬥的年紀沒努力過。

▍摩羯座

摩羯座渴望獨當一面，希望受人肯定，既然要做一件事，就要做出個成果，不會隨便混日子，他們刻苦耐勞，願意為成功付出該有的代價，過程中不會訴苦，也不會中途放棄，咬緊牙關完成，然後被人稱羨。