金門縣議員再組第三政盟！今(24)日上午由國民黨團與多位無黨籍議員共10人，宣布成立「國民黨暨跨領域監督政團」，發表「團結務實、守護金門」四大問政理念，呼籲中央比照原民會成立「離島永續發展委員會」，以整合離島資源並作妥適的分配與發展規劃。

金門縣議會「國民黨暨跨領域監督政團」由國民黨團書記長洪成發擔任總召集人、副議長歐陽儀雄為副總召，政團執行長由李養生擔任，發言人為董森堡，其他成員包括許玉昭、蔡水游、周子傑、許大鴻、唐麗輝及王國代，該政盟除李養生、董森堡、唐麗輝及蔡水游等4位議員為無黨籍外，其於皆為國民黨籍議員。

「國民黨暨跨領域監督政團」四大問政理念主要為：

1.積極推動成立離島永續發展委員會，爭取離島公民權益及預算權，改善交通、醫療等重大民生議題。

2.整合各方資源與推動多元產業發展，媒合金門縣政府資源協助成立公民企業、青創產業，創造在地居民就業機會。

3.監督縣府及議會行政與議事運作，看守人民荷包、確保各項預算審議公平原則，維持議會會議流程正常化。

4.倡議兩岸透過海基、海協兩會之對口，就澎金馬離島島嶼地位進行與談，討論成立離島特別行政區或經貿專區之可能性。

總召洪成發表示，縣政有不好的地方就需要監督、而好的政策則要全力支持，政團以「團結務實」為理念，除了建立溝通平台、搜集民意之外，未來將走訪立法院各黨派的黨團，懇託各項政策的支持與協助，為長期困擾金門的醫療交通及各項公共政策尋求解決之道，也希望為金門在地聲音找到出口。

副總召歐陽儀雄也認為，喊口號不如落實行政政策的執行，金門地區需要更多元化的聲音，政團凝聚不同領域議員的意見及看法，就是民主多元價值的展現，也能對縣府及議會產生制衡與監督的力量。

對於成立「離島永續發展委員會」，該政團認為中央應該整併廢除金馬聯合服務中心及離島建設指導委員會等機構，另遴聘各專業人士與各島意見領袖、在地青年為委員或意見徵詢者，針對不同的離島特性，規劃永續發展的策略。未來，該政團將積極與澎湖、馬祖各離島進行串連，成立交流平台、溝通認知觀點，同時向中央積極反應與呼籲，全力促成「離島永續發展委員會」的成立。

而針對「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟政團」日前聯合提出的倡議金門成為「永久非軍事區」宣言，發言人董森堡表示，和平、反戰是所有公民認定的普世價值，這是沒有爭議的論述，但金門受限於兩岸與中美對抗，戰與不戰並非喊喊口號，金門應該要走出不一樣的路，為離島居民爭取更多的權益，諸如交通醫療等民生課題，加強台金以及兩岸之間的交流聯繫。