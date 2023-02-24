台中太陽24日正式官宣拉菲爾（Raphiael Putney）的正式加盟，他將在本周末的主場賽事中登場亮相，將為球團整體表現再提升一檔次。

現今32歲的拉菲爾，身高208公分，畢業於於麻薩諸賽大學（UMass），他曾效力於非洲籃球聯賽（BAL）的開普敦老虎隊（Cape Town Tiger），在一場的賽事中拿下了全場最高27分。具有豐富的賽場經驗，將為球隊帶來更多獲勝機會！

太陽總教練克里斯（Chris Gavina）表示：「拉菲爾是非常有潛力的球員，他剛加入球隊就帶著老將的氛圍，在練球的時候也見他非常有經驗。拉菲爾是一位有耐心及聰明的選手，當他拿到球的時候會先預判接下來的動作，他的這些舉動可以帶給隊上年輕球員們一些化學效應，讓年輕球員們學習老將是如何處理打球上的方式，目前拉菲爾和艾倫及萊斯很有默契，我非常期待他們在接下來的比賽中有很好的表現。」

首次來台的拉菲爾激動的表示：「我是一位防守型的球員，我很喜歡用防守的方式帶動比賽，我也會非常積極的去和球員們練習，不管是在一對一防守上，我都會和球員們溝通。我希望我的防守能帶動球員們，不管是在練習上或是在場上的默契。」