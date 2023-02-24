資深女星崔佩儀近日上TVBS《健康2.0》自曝曾為了愛犬「妹妹」一度與老公鬧離婚，真相一出讓現場眾人感到不可思議，專家們也根據來賓們的特別經驗提供幫助及建議。

養狗資歷超過50年的崔佩儀分享，兒子貝克宇不到1歲的時候，與家中愛犬「妹妹」玩耍，因為貝克宇看到牠甩動尾巴覺得好玩，直接伸手用力拉住，沒想到這一拉讓「妹妹」驚嚇，猛然回頭將貝克宇的臉咬傷，嚇壞所有人，崔佩儀老公更氣到想把「妹妹」關起來。

這讓愛狗的崔媽媽無法接受，認為這樣太虐待狗，頓時讓崔佩儀陷入左右為難的局面，更是差點鬧到離婚，但也只能從中協調安撫，無奈表示「如果要為了一隻狗要離婚的話，不是很丟臉？」

動物行為治療師戴更基聽了則建議，當小小孩在跟狗相處時，務必要有成年人在旁邊陪伴，並且要尊重狗的行為及情緒，不用強迫牠與人類互動。

而女星李維維回憶愛犬因誤食三明治塑膠袋，結果不幸窒息離世。深受打擊的她心理受到嚴重創傷，有長達3個月的時間都待在家，甚至到最後還向身心科求助治療，李維維表示，對毛孩其實就像自己的小孩一樣深深愛著，崔佩儀聽了也不禁感慨認同，「每一天都要當成是最後一天愛牠。」