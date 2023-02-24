新竹市政府今指出，將爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，減輕通勤族負擔。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

針對行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，新竹市政府24日表示，初步採「核心區域公共運輸＋跨城際加價購」方式提供通勤優惠，3月1日也將邀請桃園市、新竹縣、苗栗縣的交通主管機關召開籌備會議，討論方案細節。

新竹市長高虹安表示，配合行政院推出促進公共運輸使用方案，即請交通處長倪茂榮親自參與2月9日交通部的「行政院促進公共運輸使用方案」直轄市及各縣市政府交通首長座談會，掌握中央補助政策第一手資訊。

倪茂榮指出，除了北北基桃、中彰投、南高屏三大都市生活區外，其他單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜可提出月票申請，2月9日座談會後即向桃園市、新竹縣、苗栗縣聯繫，初步取得合作共識。

倪茂榮也表示，預計在3月1日邀桃園市、新竹縣、苗栗縣的交通主管機關召開籌備會議，將針對區域內各類公共運輸的運具、旅次、票價、方案等進行討論，後續共同委託規畫公司進行數據分析，研擬對民眾最有利的月票票價與方案。

交通處表示，桃竹竹苗生活圈通勤月票初步採「核心區域公共運輸＋跨城際加價購」方式規畫，以新竹縣、市為核心區域，桃園市與苗栗縣為跨城際加價購；交通部補助優惠的票價差額，市區公共運輸（市區公車、公共自行車等）給予非直轄市75％補助，跨城際公共運輸（台鐵、公路客運）統一中央補助90％。

以每日上班的通勤族公車來回票價30元計算，1個月上班22天每月支出660元，若民眾購買500元公車月票，則節省160元，其中由交通部補助120元，市府將研議擴大至台鐵及公路客運，減輕民眾交通負擔，更希望鼓勵搭乘大眾運輸。

交通處表示，目前已經開始蒐集生活圈內使用公共運輸的使用資料，請一卡通公司與悠遊卡公司提供包括市區公車、公路客運、台鐵及YouBike電子票證數據資料，著手進行分析，並盡速向中央來申請補助，未來將由4個縣市政府共同分擔。