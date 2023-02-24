繼南仁湖、柏文健康事業之後，高雄百貨市場市占率達65％的漢神百貨，24日簽約承租位於農16特區的富邦高雄中心商場，與富邦共同打造南台灣最大複合商場，國揚集團創辦人侯西峰大讚富邦人壽「選擇漢神是最明智的抉擇」，這個漢神百貨第四代店2027年開業之後，包括既有的高雄2個據點和2025開幕的台中店，漢神的總營收將衝高至500億元。

高雄市長陳其邁應邀見證雙方簽約指出，漢神百貨這棟大樓是他常來的地方，大都是來證婚的，24日則是見證漢神百貨與富邦人壽的聯姻，漢神和富邦「強強聯手」，加上水族館、溜冰場和健身中心，「富邦高雄中心」（富邦人壽高雄龍華國小地上權建物），這裡將成為南台灣最大的複合式商場。

陳其邁雖然表示要提醒國揚集團創辦人侯西峰，在漢神四代店進駐富邦高雄中心之後，北高雄將進入百貨的戰國時代，競爭激烈，但他要侯西峰放心，「不用太緊張」，因為疫後的觀光商機，高雄市將聯合台南和屏東，吸引國內外觀光客到訪，讓高雄成為重要觀光據點。

富邦人壽董事長蔡明興致詞指出，高雄在半導體和電動車產業的加持之下，將成為發展可期的城市，原本還擔心「富邦高雄中心」（富邦的暫時命名）15萬坪的空間量體太大，但在天時、地利、人和的造就下，從分2期開發改為一次完成開發。

蔡明興表示，此次漢神百貨承租「富邦高雄中心」合約期限超過20年，代表對高雄未來發展的信心，加上飯店等設施，勢將成為最強的商務休閒購物據點。

國揚集團創辦人侯西峰則以「開心喜悅的心情」上台致詞，他說，國揚集團從1987年到高雄開拓事業版圖、漢神百貨1995年開業迄今已經28年，「是標準的南軍」，不是北部企業，而是在高雄落地生根，也見證高雄的一路發展。

他說，漢神百貨與富邦人壽針對此一承租案，談了很久，侯西峰大讚富邦人壽「選擇漢神是最明智的抉擇」，24日的簽約是工作的開始，並期待4年後的開幕。

漢神百貨董事長侯嘉騏表示，漢神是國揚集團的首個據點，是她父親36年規劃創設，她今年36歲，接手漢神百貨董事長職位之後的第一點拓展計劃，依然選擇高雄，「真的是很奇妙的緣份」。

她說，24日簽約的漢神百貨第四代店，將成為高雄，甚至是全台最具指標性的建築，目前漢神百貨在高雄的2個店，在高雄百貨的市占率達65％，漢神也有絕對的信心，提供高雄、國內外旅客，最舒適的休閒生活娛樂的體驗。

漢神百貨總經理南野雄介簡報指出，雙方合作的百貨商場，位於開發案地下3樓至地上8樓，商場租賃面積約45,000坪，另有2,500個汽車及5,000個機車停車位，商場及停車空間合計超過80,000坪，將帶給台灣民眾及國際觀光客全新購物體驗。

南野雄介表示，看好高雄的發展前景，漢神再加碼投資高雄，此次參與的「富邦高雄中心」開發案，除了購物中心，還匯集星級飯店、高級商辦、水族館、溜冰場、保齡球館、健身房、多功能展演中心、電影院、連結凹子底森林公園等十大亮點，呼應商場與公園綠帶融合的國際潮流，完整包括食衣住行育樂，打造全台首創的國際化全方位複合式商場。

他說，位於「富邦高雄中心」的漢神百貨，將是全新的漢神四代店，將連結十大生態系優勢，建立國際級觀光購物中心，透過區域第一、甚至是區域唯一的號召力量，目前規劃構想預計引進近800家國內外品牌，著力於強化商品數量及豐富度，同步世界最新潮流，致力於打造突破百貨、購物中心業態框架全新概念的商場，加上有捷運直接連通至商場內的最大優勢，預期可吸引大量人潮。

南野雄介說，漢神四代店2027年完工營運之後，與現有的漢神一代店漢神本館、二代店漢神巨蛋、以及預定2025年開幕的台中三代店，總計的年營收可破達500億元。