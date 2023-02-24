隨著國際間陸續回復正常旅遊、商務等各項交流，桃園國際機場公司統計，2023年1月客運量為206萬9808人次，較去年同期增加2147％，約為疫情前2019年的48.7％；航機起降為1萬2975架次，也較去年同期成長37％。

桃機公司表示，近年來機場公司積極推動各項空、陸側整建工程及軟硬體設施升級，打造桃園機場成為東亞航空樞紐，第3航廈建設目前也持續推進中，截至2023年1月底，整體計畫累計進度為45.12％，較預定進度超前。

適逢228和平紀念日連假的出國旅遊潮，桃機公司呼籲旅客多加利用手機、網路、市區預辦登機及自助報到機完成報到流程，搭配自助行李託運等智慧化服務設施，自主掌握時間，加速出境報到效率；入出境使用自動查驗通關系統，節省排隊時間，讓旅途更加輕鬆舒適。

桃機也提醒，自新加坡入境旅客自2月11日起違規攜帶豬肉製品入台將處罰款20萬元至100萬元，敬請旅客體諒並配合手提行李檢查，共同防杜疫情於境外。