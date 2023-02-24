上賽季接連在個人獎項受挫的天使二刀流球星大谷翔平，終於扳回一點顏面，今（24）日大聯盟官方公布百大球星前10位選手，大谷翔平擊敗上賽季美聯年度MVP「法官」賈吉（Aaron Judge），連續2個賽季登上百大球星榜首。

大谷翔平上賽季繳出2成73打擊率、34轟及95分打點，持續用手中的棒子痛擊對手，同時在投手丘上拿下15勝9負、2.33防禦率，成為大聯盟中最好的投手之一，而在季末的年度MVP票選上，仍敵不過創下美聯單季全壘打新紀錄的賈吉屈居第2，但依然無法遮蓋大谷翔平耀眼的光芒，大聯盟官網給出了註解：「大谷翔平的表現空前絕後，是體壇史上最精采的演出。」

大聯盟官網也列出日本WBC代表隊陣中，除了大谷翔平外最值得注意的5位選手，上季創下本土球員單季全壘打紀錄的村上宗隆，不僅成為最年輕的打擊三冠王得主，更拿下了央聯年度MVP，官網稱他是日本的賈吉。21歲的佐佐木朗希在上賽季丟出個人最快的102英哩速球，同樣具有和大谷同樣犀利的指叉球，還達成了日職睽違28年的完全比賽，「若村上宗隆是能與大谷翔平並駕齊驅的強打者，那麼佐佐木朗希就是少數在投球方面有能力擊敗大谷的投手之一。」

上季完成無安打比賽的山本由伸，官網評價他是日本最強的投手。而生涯不容易被三振、擁有精準選球眼的吉田正尚，被大聯盟譽為另一個索托（Juan Soto）。20歲的高橋宏斗也被賦予期待。

大聯盟公布前10大球星榜單

10、道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）

9、太空人左外野手／指定打擊阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）

8、守護者三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）

7、紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）

6、紅雀三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）

5、教士三壘手馬恰多（Manny Machado）

4、道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）

3、天使中外野手卓奧特（Mike Trout）

2、洋基右外野手賈吉

1、天使先發投手／指定打擊大谷翔平