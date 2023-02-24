柏瑞投信2023年1月「洞悉ESG」報告指出，亞太地區對ESG基金的接受度越來越高，根據外資券商JPM統計，ESG基金在2022年第3季，占亞太地區整體基金市場的比重達1.9%，領先於美國整體ESG基金占比的1.3%。其中，台灣ESG基金在過去幾年快速發展，以6.2%市場份額領先亞太各國，其次為紐西蘭(3.3%)、日本(2.9%)。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，受到淨值大幅滑落拖累，2022年對歐美ESG基金市場充滿挑戰，歐洲市場規模較前一年下滑14%，但仍優於整體歐洲基金規模縮減的21%。不過從去年第四季開始出現明顯的反轉，隨著淨值反彈和資金持續的流入，今年以來截至2月中旬，歐、美ESG基金市場規模已分別回升5%跟7%。

至於在ESG債市表現上，1月份美國10年期公債殖利率維持高檔震盪，全球ESG投資級和非投資級企業債的殖利率，雖然較前月回落但仍都維持近年高檔水位。其中，投資等級ESG企業債券殖利率1月底回落至4.74%，仍是相對全球公債具有投資吸引力的保守型配置標的。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，1月份全球ESG投資級及非投資級企業債利差皆呈現收斂走勢，2月份量化模型顯示市場氣氛仍處於風險趨避，持續預期全球殖利率曲線走平，產業配置仍偏好銀行、保險與原物料等產業，存續期間配置偏好較長天期。

另外，根據Bloomberg統計，1月份ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，企業基本面依然相對穩健。此外，1月份的全球投資級企業債指數未償金額有所增加，整體成分債券檔數仍維持超過12,000檔；全球ESG非投資等級債券指數未償金額則為連續3個月呈現增加，代表市場吸納債券的狀況持續改善。