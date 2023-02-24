民進黨今指國民黨收割1200元通勤月票政績，國民黨新北市議員江怡臻指出，雙北最早推行1280元定期月票，受到民眾歡迎，曾盼桃園市一同加入，然而當時民進黨毫不理會，現在應討論的是永續財源和公共運輸服務水準，而非以民眾利益作為政治攻防，提前打起總統立委選戰。

江怡臻指出，新北市過去曾針對機捷路線，希望跟桃園推1280元月票，但碰到民進黨就重重困難；而在2022年選舉過程當中，7月國民黨即召開公聽會，張善政和謝國樑共同出席，爭取台鐵納入定期月票範圍，遲至11月，民進黨縣市首長候選人才跟進，而今年2月第一次行政院會時，北北桃縣市首長也再次提出。

「無論台鐵或國道客運，都由交通部主管，地方首長再有心想擴大公共運輸，都必須得到中央支持。」江怡臻說，通勤月票政策現在獲得中央的支持，並且有更優惠的措施，中央可以跟地方一起擴大服務，讓更多的大眾運輸能夠讓國家生活品質會更好，這是民眾之福，無奈這樣安居樂業的政策，民進黨卻再度政治癌上身，一下割稻尾、一下又說國民黨阻擋，真的是三聲無奈。

江怡臻指出，中央跟進雙北1280元通勤月票方案，非常肯定中央支持國民黨為民眾減低負擔，提高公共運輸使用率的優質政策，然而民沒有看到中央的政策評估、需求分析及預算排擠分析，更沒有進一步說明如何建立永續財源，交通界已經表達憂心。