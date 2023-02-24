經台北市長蔣萬安指示「洗刷行人地獄汙名」，台北市交通大隊加強取締車輛未禮讓行人、行人違規，今年至2月22日起發生15件道路交通事故，其中與行人有關就占了8件，均為65歲以上長者。為此蔣萬安今於交通會報上再指示，應針對長者加強教育及宣導，盼後續能看見成效。

經台北市交通大隊統計，1月1日到2月22日止，發生A1事故15件、死亡15人，較去年同期發生11件、死亡11人，增加了4件、死亡4人。其中與行人有關共8件為最多，造成7名行人死亡，其中闖紅燈4件、不依規定擅自穿越車道3件。

蔣萬安說，1月份A1事故比去年同期減少4人，但2月後死亡人數又增加，經分析後，跟行人有關就8件，多為65歲以上長者。他強調，高齡者在台北市違規比例最高，身體狀況和法治觀念等認知，都比年輕人緩慢，所以會有穿越雙黃線等狀況，目前已經針對這類目標加強教育及宣導，希望下次會議能看見具體成效。

交大表示，這8件行人意外，均為65歲以上年長者，又以80歲至89歲區間最多，共5人，且自身均有違規情形。研判可能因高齡年長者自身認知功能及身體反應能力退化，再加上較少機會接觸交通安全教育或法規宣導，安全用路觀念不易養成，容易出現違規行為。

交大說，台北市警察局為維護行人用路安全，今年1月份加強取締車輛行經行人穿越道違規不暫停禮讓行人優先通行，共計1322件，較前3年同期平均1252件多出5.6％；另取締行人違規計1705件，較前3年同期平均1662件多了2.6％。

交大呼籲，市民朋友駕車行經行人穿越道務必減速慢行，轉彎時容易出現視覺死角，應確定無往來車輛並禮讓行人後再行通過，另外也多加關心家中長輩外出活動情形，適時指引正確交通安全觀念，例如過路口應依號誌指示穿越；秒數足夠才可安全通過，年長者走1個車道大約需要5秒，通過4個車道約需要20秒以上較安全；穿越路口前也務必轉頭左右查看。