亞旭投入研發網路通訊技術多年，開發出高品質且易安裝的5G All-in-One毫米波（mmWave）及Sub-6 GHz小型基地台，與Wi-Fi企業級無線基地台（Wi-Fi EAP），搭配使用亞旭開發的多功能5G小基站、5G NR ODU/CPE/USB Dongle及符合Matter標準的Wi-Fi 7路由器等裝置，能提供企業快速穩定數據的聯網。

亞旭電腦憑藉網通服務三十餘年的經驗，提供一站式預整合服務，為企業建置完整的端到端解決方案，舉凡5G網路規劃與建設、物聯網應用開發、數據分析和資訊安全保護等，協助企業用戶在合理成本下推動企業數位轉型。亞旭提供的企業專網解決方案已實際應用，例如：可將水下感測裝置的數據和畫面即時傳輸至網管系統，以利監測水中生態。

近年來，亞旭的專網技術也實現智慧工廠5G AIoT虛實整合。台灣精密螺絲廠採用亞旭生產的5G NR ODU/CPE/USB Dongle等接取設備，讓自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）和VR蒐集之數據，高速傳輸至網管系統，操作人員可即時協同作業和進行遠端維護，讓企業能靈活調整產線，將工廠效能、產能最大化。

亞旭亦配合國家高速網路與計算中心的「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」，推出解決方案建置民生物聯大數據平台。在南北台灣建置水利、火山防災監測，以及在雲林農場及溫室場域建置氣候、土壤等感測器，回傳並記錄溫濕度、風速、雨量、光照、特定氣體及化學物濃度等大量數據，經統計分析後提供業主採取氣候對應措施，提升作物的產量與品質。

在車聯網方面，亞旭搭建的5G C-V2X OBU及路側 5G C-V2X RSU系統，整合C-V2X及RTK（Real Time Kinematic），以高頻且高速傳輸，把緊急車輛位置、路況及號控資訊，提供給號誌控制系統，並切換為優先號誌。經統計發現，平均每趟救護車出勤效率可提升38％，不只提高救護品質，亦降低事故發生率。

亞旭近年致力於5G/LTE前瞻研發與創新投入大量成本，去年營收較往年相比出現大幅成長。此外，亞旭表示，現在正在發展中的下一代無線網路技術Wi-Fi 7，可提供更高的速度、更低的延遲和更穩定的連接，幫助運營商提供高品質的用戶上網體驗。亞旭將會在實體展方面，展出下一代無線網路技術Wi-Fi 7 Mesh 路由器等系列產品。