緯穎展出的EP100G2和ES200伺服器，可協助客戶實現雲端原生開放無線接取網路（Cloud-Native Open RAN）、智慧工廠、沉浸式娛樂、超低延CDN網路，和XR進行訓練等應用。

EP100G2 是一款3U5N／3U3N的短機箱伺服器平台，可選擇以1U或2U的伺服器節點組成。其靈活的配置可以支援不同的CPU功耗和GPU，因應不同規模的5G Open vRAN和MEC 應用部署。此外，EP100G2單CPU伺服器節點設計，使工作負載的部署單一化，並進一步簡化相關配置及管理。

採用第四代Intel Xeon可擴充處理器的EP100G2，可進一步提供卓越的運算效能。除具有領先的單核運算能力，更擁有一系列嵌入式加速引擎，包括Intel QuickAssist技術（QAT）、為vRAN應用新增的Intel Advanced Vector Extensions（AVX）指令，以及Intel Advanced Vector Extensions 512（AVX-512）指令集架構（ISA）。相較於基於第三代英特爾處理器的前一代伺服器，EP100G2可為vRAN應用增加高達兩倍的容量，並支援如高密度基地台部署（High-cell Density）等高階功能。

緯穎長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，不但是開放式伺服器的領導廠商，也是包括 Open Compute Project（OCP）和 Open Network Foundation（ONF）等資通訊產業開放社群的活躍成員。因應下一代行動網路建設和邊緣應用，緯穎加入O-RAN ALLIANCE和Telecom Infra Project（TIP）等開放技術聯盟與社群，透過O-RAN ALLIANCE的Plugfest活動和一系列的實際場域部署，積極建構緯穎在5G與邊緣運算的生態系夥伴。

另透過與中華電信在台灣、Ciena在德國及美國、德國電信、HAWE Telekom在波蘭以及 Telefonica在西班牙的部署經驗，緯穎的邊緣運算伺服器已證明是Open RAN CU／DU、智慧工廠、沉浸式娛樂、超低延遲CDN網路，和XR進行訓練等應用的最佳選擇。

緯穎資深副總呂舜星表示，緯穎的目標在於提供一個靈活，易於擴展，並且能為各種邊緣運算應用進行最佳化的平台，以支援廣泛的邊緣運算應用。與廣泛的生態系夥伴合作進行多樣應用整合是致勝關鍵。繼此回於MWC 2023展示更多成功案例後，未來亦將投入更多的大規模部署。

英特爾無線接入網絡事業部副總裁Cristina Rodriguez則表示，英特爾持續擴展產品組合，並發展充滿活力的生態系統，以幫助加速無線接取網路（RAN）朝向雲端原生架構邁進。緯穎的EP100G2採用了第四代Intel Xeon可擴充處理器，並導入英特爾vRAN Boost。EP100G2亦應證了其生態系統如何協助服務提供商能夠開發並建構節能的網路，同時進一步節省整體擁有成本（Total Cost of Ownership）。