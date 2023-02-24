作為Mercedes-Benz豪華運動休旅主力車系，The new GLC以大改款之姿問世，台灣賓士亦迅予導入，目前引進車款主要為GLC 200 4MATIC、GLC 300 4MATIC二款，試駕者為The new GLC 200 4MATIC。

看到The new GLC，第一感覺是變很帥氣！因為前代車偏向滾圓，遠遠看膨膨的。特別採用AVANTGARDE外觀套件之全新賓士GLC以橫亙在水箱罩中央鍍鉻飾條和大型三芒星，再加銳利化頭燈，烘托出整車的豪華運動休旅氣勢；整車的線條更是流暢無比，造就其0.29風阻係數。GLC車身本就大小適中，這次改款變更緊緻，相信買家們會對這代給予極高評價。

11.9吋螢幕搭載MBUX操作更直覺 行李廂空間可擴增至1680公升

這次試駕的The new GLC 200 4MATIC係採藍色車身，車內特別配上藍色氣氛燈，挺是match。這次拍照用了廣角，賦予AVANTGARDE內裝套件的座艙配以ARTICO米色內裝、飾板鈑件和淺咖啡色木紋飾板，搭配中央直立式11.9吋高解析度觸控螢幕，整個控台看起來就很體面，該中控螢幕還搭載最新MBUX多媒體系統，整個操作更加直覺化；尤其該螢幕既大又清晰，遇到窄巷，透過360°環景攝影配合3D模擬成像，加上俯瞰視角，穿越起來安心多了。比前代擴大的置物空間相當讓人滿意，基本行李廂空間即達620公升，後座擺平後即可擴增至1680公升。

引擎扭力高達32.65公斤米 標配4MATIC與AGILITY CONTROL有利操控

試駕車動力搭載2.0升直四渦輪引擎搭配二代ISG 48V高效輕油電系統，最高馬力204匹，最大扭力達到32.65公斤米，峰值調在2,000~4,000rpm，老實說這顆引擎調校得極好，很速配，勁道傳達紮實有力，想拼速也很直接，甚是活潑，考量較高駕馭需求，試駕車儘管屬入門車款但卻標配4MATIC全時四驅，同時還內建了AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸吊系統，車子在阿里山崎嶇道路蜿蜒而上，可以感受其穩健且精準的行路性，直白地說，或許是品牌效應，也或許身處的座艙氛圍偏頂級，這次試駕的動態回饋亦是允稱豪華。

座艙亦採AVANTGARDE套件包含ARTICO米色內裝，搭配中央直立式11.9吋觸控螢幕，整個控台既精緻又體面。（圖/于模珉）

試駕車搭載2.0升渦輪引擎搭配48V輕油電系統，馬力和扭力值各達204匹及32.65公斤米，0~100km/h加速亦僅花7.8秒。（圖/于模珉）

置物空間比前代增大，基本即達620公升，後座擺平後可擴增至1680公升。（圖/于模珉）

試駕車特採AVANTGARDE外觀套件，圖中可見後保險桿下鍍鉻飾條及與後保桿相整合之左右雙出鍍鉻尾管。（圖/于模珉）

後座的腿部空間很寬裕。車室藍色氣氛燈營造濃濃豪華車質感。（圖/于模珉）

The new GLC的緊緻身型比例。試駕車特採AVANTGARDE外觀套件，圖中可見鋁質車頂架。（圖/于模珉）

基本規格表──

車型：The new GLC 200 4MATIC

動力型式：直四渦輪增壓+48V高效輕油電

引擎排量：1999c.c.

變速箱：9G-TRONIC 9速手自排

最大馬力：204hp/6100rpm(+23hp)

最大扭力： 32.65/2,000~4,000rpm

參考售價：266萬元