作為Mercedes-Benz豪華運動休旅主力車系，The new GLC以大改款之姿問世，台灣賓士亦迅予導入，目前引進車款主要為GLC 200 4MATIC、GLC 300 4MATIC二款，試駕者為The new GLC 200 4MATIC。
看到The new GLC，第一感覺是變很帥氣！因為前代車偏向滾圓，遠遠看膨膨的。特別採用AVANTGARDE外觀套件之全新賓士GLC以橫亙在水箱罩中央鍍鉻飾條和大型三芒星，再加銳利化頭燈，烘托出整車的豪華運動休旅氣勢；整車的線條更是流暢無比，造就其0.29風阻係數。GLC車身本就大小適中，這次改款變更緊緻，相信買家們會對這代給予極高評價。
11.9吋螢幕搭載MBUX操作更直覺 行李廂空間可擴增至1680公升
這次試駕的The new GLC 200 4MATIC係採藍色車身，車內特別配上藍色氣氛燈，挺是match。這次拍照用了廣角，賦予AVANTGARDE內裝套件的座艙配以ARTICO米色內裝、飾板鈑件和淺咖啡色木紋飾板，搭配中央直立式11.9吋高解析度觸控螢幕，整個控台看起來就很體面，該中控螢幕還搭載最新MBUX多媒體系統，整個操作更加直覺化；尤其該螢幕既大又清晰，遇到窄巷，透過360°環景攝影配合3D模擬成像，加上俯瞰視角，穿越起來安心多了。比前代擴大的置物空間相當讓人滿意，基本行李廂空間即達620公升，後座擺平後即可擴增至1680公升。
引擎扭力高達32.65公斤米 標配4MATIC與AGILITY CONTROL有利操控
試駕車動力搭載2.0升直四渦輪引擎搭配二代ISG 48V高效輕油電系統，最高馬力204匹，最大扭力達到32.65公斤米，峰值調在2,000~4,000rpm，老實說這顆引擎調校得極好，很速配，勁道傳達紮實有力，想拼速也很直接，甚是活潑，考量較高駕馭需求，試駕車儘管屬入門車款但卻標配4MATIC全時四驅，同時還內建了AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸吊系統，車子在阿里山崎嶇道路蜿蜒而上，可以感受其穩健且精準的行路性，直白地說，或許是品牌效應，也或許身處的座艙氛圍偏頂級，這次試駕的動態回饋亦是允稱豪華。
基本規格表──
車型：The new GLC 200 4MATIC
動力型式：直四渦輪增壓+48V高效輕油電
引擎排量：1999c.c.
變速箱：9G-TRONIC 9速手自排
最大馬力：204hp/6100rpm(+23hp)
最大扭力： 32.65/2,000~4,000rpm
參考售價：266萬元
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