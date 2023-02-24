愛馬仕第二款WWG 2023展前錶款曝光， Arceau Wow微繪工藝腕錶的錶盤圖案來自同名的絲巾，這位藝術家創作的絲巾作品「Wow」令人驚艷，真的會讓人忍不住Wow脫口而出。2023 Arceau Wow微繪工藝腕錶與2021年的Arceau Space Derby 太空賽馬微繪工藝腕錶，這兩款錶盤圖案都是由同一位藝術家創作。

年輕的漫畫家 Ugo Bienvenu 兩年前為愛馬仕設計了一款令人驚豔的絲巾，它被命名為 Wow。Wow，就如同設計師最初的想法，它拾取了愛馬仕所珍視的馬術精神，並將其移植到漫畫世界中，而且還是愛馬仕歷史上第一款雙面印製的絲巾！

Wow普普藝術風 雙面彩繪工藝精品

Wow 令人驚嘆的效果不僅來自圖案本身，還來自製作方式，包括每一面的不同配色方案：正面以多色彩詮釋，背面則為單色版本。雙面錶盤這個想法從巴黎傳到瑞士及愛馬仕鐘錶工坊。Arceau Wow的錶盤運用纖薄的珍珠母貝當畫布，實現雙面彩繪的工藝作品，讓錶盤從正面看時，似乎背面的圖案也透過來了！激發靈感的絲巾一樣薄且半透明，絲巾一面是繽紛的色彩，另一面則是單色，重點是兩面的圖案是完全重疊的，這製作難度真的非常高。想像光滑柔軟的絲巾要在絹版印刷過程中，讓所有的顏色、線條及兩面圖案全部對位是多麼的困難！

在第一面，首先用黑色顏料將圖案臨摹其上，兩面皆可見。它能指引工匠的靈巧筆觸，直到最後一筆劃。接著，在第一面手繪整個裝飾圖案。柔和的色彩一點一點地鋪陳：足夠厚以賦予畫面視覺深度， 但又足夠薄以讓光線透過微妙的平衡需要最精湛的手工技藝。大約需要 20 層彩繪才能展現出這款圖案設計的每一個細微差異。 每一層都需要在 90°C 的窯中烘乾，以固定珍貴的顏料。

駿馬和女主角座落在錶盤第二面上的顯赫位置，並相對應於錶盤另一側。色彩更鮮明，顏料更濃密，圖案如同女騎士和她的坐騎一樣生動活潑，它們就像一起從錶盤中飛奔出來。馳騁的愛馬仕圖案以其明亮多樣的色調、浮雕效果和大膽風格，呼應畫於錶盤背面如絲綢般柔和的顏色。瞬間躍然而出的駿馬動作，蘊含大量細緻和勤奮的作工，耗費超過 35小時才能完成一個錶盤。

這款時計裝載於Henri d’Origny 在1978 年設計的Arceau 錶殼中， 備有兩種版本，均同樣由愛馬仕自製 H1912 自動上鍊機械機芯提供動力。第一款亮麗展現柔和的粉紅色調錶盤，而第二款則是藍色調。每款 750 白金 Arceau Wow 工藝腕錶均搭配愛馬仕小牛皮錶帶，錶圈鑲嵌 82 顆鑽石，限量發行 24 只。

價格NT$ 2337000 Arceau Wow。（圖/愛馬仕台灣分公司提供）

技術規格 【限量 24 只，並有限量編號】

機芯──

愛馬仕自製 H1912 自動上鍊機械機芯 瑞士製造

直徑：23.9 毫米

厚度：3.7 毫米

動力儲存 50 小時

振頻：每小時 28,800 轉 (4 赫茲)

功能：小時、分鐘指示

裝飾：基板以珍珠紋與蝸形紋打磨，緞面處理的自動盤與夾板橋則滿佈 H 字母鐫刻飾紋

錶殼──

形狀 ⁄ 尺寸：圓形，38 毫米

材質：750 白金，錶圈鑲嵌 82 顆鑽石

鏡面：防眩光藍寶石水晶鏡面與錶底蓋 防水 3 個大氣壓

錶盤──

雙面珍珠母貝微繪工藝

錶帶──

櫻花粉色小牛皮（右）

普萊頓藍色小牛皮（左）