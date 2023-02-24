行政院昨拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃1200元月票拚7月實施，國民黨稱兌現承諾，總統府祕書長林佳龍今在臉書表示，這是他2022年代表民進黨投入新北市長選舉期間，與當時台北市陳時中、基隆蔡適應、桃園鄭運鵬四位市長候選人，共同提出的政見。

林佳龍指出，北北基桃1200月票是他從台中市長任內就推動的MR. B＆B複合式公共運輸具體實踐，首都通交通月票整合了捷運(Metro)、台鐵(Rail)、公車(Bus)及公共自行車(Bike)等運具，透過公共運輸電子票證完成首都圈「一卡首都通」的綠色交通願景，也讓使用公共運輸的市民可以得到實質的票價優惠。

他說，在交通部長任內主動規劃將台鐵納入敬老愛心卡使用範圍，希望讓65歲以上的長輩可持敬老愛心卡搭乘台鐵。參選新北市長時，我也具體主張敬老愛心卡點數應方便民眾可以使用於火車及計程車等交通工具。

他說，希望透過綠色交通一併解決道路安全、空氣污染、及推動2050淨零碳排。甚至未來也可以發展出「一卡台灣通」，方便來台灣的國際觀光客搭乘整合多元載具的公共運輸系統，暢遊全台灣。

林佳龍說，過程中，選舉對手對於首都通交通月票批評、反對、冷嘲熱諷。很高興對民眾有利的政見，還是能夠獲得肯定並且在政府的支持下實現。相信未來不只北北基桃首都圈有交通月票、竹竹苗、中彰投、雲嘉嘉、南高屏等生活圈相信也都能提出在地的交通月票，鼓勵綠色運具使用，共同推動淨零碳排，實現人本、安全與綠色交通的台灣願景。