《黨產條例》施行後，許多國民黨過去經營的企業團體以及財產都被視為「不當黨產」。東吳大學法學院客座教授董保城指出，法治國的政黨有經營企業的權利，而黨產會針對不當條產非黑即白的定義又過於限縮；德國的社會民主黨不但有自己經營的黨產，更受到了德國憲法保障。

社團法人中華人權協會今天舉辦「《黨產條例》適用之理論與實務」學術研討會。董保城說，我國《黨產條例》的概念來自於德國，現今德國總理蕭茲所屬的社民黨及擁有龐大黨產，甚至還經營「德國印製與出版公司」（DDVG），該公司的任務即是為社民黨進行專業的資產管理，並且做出財政貢獻。根據統計，社民黨資產高達2.64億歐元，不僅是德國最富有的政黨，同時還經營媒體事業。

儘管社民黨擁有黨產確實受到國內保守派抨擊，不過2008年德國聯邦憲法法院指出，「全面絕對性禁止政黨參與企業經營活動乃屬違憲。」此外，法國、奧地利國也允許政黨從事企業活動，只是需要財務公開並有財務報告義務。

董保城指出，《政黨法》第23條禁止「政黨經營或投資營利事業」，是在2017年12月完成立法；不過在此之前的《人民團體法》即表明「事業費」為人民團體經費來源之一，因此，黨營事業在《人民團體法》上其實是被允許的。

董保城進一步指出，《黨產條例》將黨費、政治獻金、政黨補助金、出版品收入等收入之外的一切經費來源皆推定為不當黨產，過於限縮。