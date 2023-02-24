屏東榮總院區旁歷史建築「正氣樓」5日發生火警，2樓木桁架屋頂全毀，所幸無人傷亡，警消當下不排除人為縱火可能，案經17天追查後，終於22日在彰化逮獲41歲遊民徐嫌，但徐落網後矢口否認縱火，只坦承案發當下有出現在案發地，檢方複訊後認徐涉犯公共危險罪嫌重大，向屏東地院聲請羈押獲准。

屏東地檢表示，「正氣樓」火警後，檢方隨即與相關單位共組專案小組到場勘查，當下不僅消防單位初步研判有人為縱火的可能性，經警方調閱監視畫面及採證分析後，也發現41歲徐嫌涉有重嫌。

檢警調查，41歲徐嫌是遊民，他5日凌晨前往原空降傘兵屏東大武營區（現屏東榮總院區）的正氣樓內，以不詳方式引燃該建物2樓西側展覽室，火勢旋即蔓延並燒毀該建物的主要結構如屋頂木樑、門樑脊柱，隨後逃離現場。

徐嫌逃了17天後，22日在彰化市區遭警查獲，但他矢口否認縱火，只坦承案發當下有出現在案發地，案經檢方複訊後，檢察官認徐嫌涉案重大，有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯行之虞，隨即向法院聲請羈押，並親自到庭論告，法官23日晚間裁定收押。檢方說，全案將持續偵辦，追查徐嫌縱火動機。