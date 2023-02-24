2020年《奈良美智特展》在台啟動並巡迴台北、高雄、台南，於2022年告一段落，當時奈良美智為了此次台日友好的特展，特別根據自己的台灣印象所繪《朦朧潮濕的一天》可望今年再度來台展出。

文化總會臉書24日公布訊息指出，尺寸達𝟮𝟮𝟬 𝘅 𝟭𝟵𝟱 公分的巨型畫作《朦朧潮濕的一天》，是奈良美智為了特展，在純白畫布前，抱著對台灣的想法，花了10天左右所完成的畫，且他曾表示：「這是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己。」特展巡迴結束後，文化總會也曾發起問卷希望將畫作留在台灣。

據文總公布有9成民眾支持《朦》作續留台灣，但也有部分網友認為這樣的問卷是對創作者的情緒勒索，希望尊重原創者意見。而後奈良美智也在在推特發文表示，此作樂見能由台灣的公立美術館典藏。

文總24日公布訊息指「雖然《奈良美智特展》已經在𝟮𝟬𝟮𝟮年告一段落，但𝟮𝟬𝟮𝟯年，我們即將開啟另一場旅程～」預告將推出《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》展。文總表示，相關細節與內容將於228連假後公布，歡迎粉絲共同期待。