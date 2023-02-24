波音在周四延長交易時段下跌2%；該公司因機身問題，宣布暫停交付787客機。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)在周四指出，聯準會最終利率可能達到6%，而不是市場之前預估5%的看法；利率也可能在更長時間維持在高水準，才能達成抑制通膨的目標。

目前美股可能迎接自12月16日以來，最糟糕的單周表現。在互相矛盾的經濟訊號之下，投資人仍擔心未來加息的步伐；另外在持續高通膨之下，美國消費者表現依舊強勁。

在經濟數據公布方面，預計一月的個人所得和個人消費性支出(PCE)指數的公布，將對消費者提供進一步的了解資訊。兩項指數將在周五公布。

根據道瓊預估，一月個人所得將上升1.2%，高於12月的增加0.2%。一月的PCE指數將增加1.4%，高於前一個月的增加0.2%。

PCE指數是聯準會偏愛的、衡量通膨的指標之一。

新屋銷售資料也將在周五上午出爐。道瓊調查經濟學家的預測，1月新屋銷售將增長0.6%，將低於去年12月的2.3%增幅。