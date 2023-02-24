和泰集團「台灣原生動物守護計畫」自2021年起與行政院農委會特有生物研究保育中心(簡稱行政院農委會特生中心) 及百位志工一同保護台灣珍貴的原生動物-石虎，希望僅存不到500隻的台灣石虎能夠持續繁衍，守護台灣生態保育。和泰汽車公關法務部謝琴韻部長出席農業永續ESG記者會並分享和泰集團「台灣原生動物守護計畫」，盼能拋磚引玉，邀請更多企業加入守護台灣的這片美麗土地，共同為台灣ESG盡一份心力。

和泰集團「台灣原生動物守護計畫」守護石虎

珍貴的台灣本土原生石虎，目前僅剩不到500隻 (圖為台灣原生動物計畫中贊助的石虎兄妹「虎力旺」、「虎力秀」) 。（圖/和泰集團提供）

和泰集團為了宣示守護台灣美麗珍稀石虎的決心，和泰集團特地設計了集團吉祥物「虎力」，虎力是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表著希望大自然能生生不息的想法。「台灣原生動物守護計畫」支援石虎野放訓練費用，協助石虎回歸大自然，捐贈了TOYOTA RAV4及COROLLA CROSS兩台動物救援保育車，參與野生動物救援及保育教育。

和泰集團台灣原生動物守護計畫包含四大面向(石虎救援、石虎移動安全、石虎野放訓練、石虎保育推廣)，攜手行政院農委會特生中心守護石虎。（圖/和泰集團提供）

和泰身為交通產業，積極關注「石虎移動安全」的議題，攜手集團關企車美仕及行政院農委會特生中心與導航商Garmin共同開發TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》，將哺乳類(石虎)及其他動物出沒的熱點路段資料加入導航圖資中，透過文字及語音提醒功能提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意減速慢行」，藉此降低對石虎及其他珍稀動物的危害，並提升車主的道路安全，與車主一同守護台灣石虎及其他珍貴動物。2022年底，和泰集團吉祥物虎力出現於南投縣8個曾發生石虎事故路段的 16面「石虎出沒」警示路牌上，不僅提醒駕駛行車放慢速度，也能讓用路人清楚該區域為石虎出沒範圍。

和泰集團號召百位志工，到南投橋頭濁水溪河床的石虎棲地與特生中心及經濟部水利署第四河川局的志工夥伴一同清理在石虎棲地(河床)堆積已久的大型垃圾，給予石虎一個乾淨健康的生活環境。

和泰汽車與行政院農委會特生中心合作之「台灣原生動物守護計畫」，攜手邁向淨零永續。 (由右到左，行政院農業委員會陳吉仲主任委員、行政院農業委員會特有生物研究保育中心楊嘉棟主任、和泰汽車公關法務部謝琴韻部長) 。（圖/和泰集團提供）

和泰集團為了讓大眾了解石虎及石虎生存現況，與行政院農委會特生中心共同拍攝「大自然媽媽」廣宣影片，從石虎寶寶面對外在環境的危險，帶出特生中心在石虎救援上的努力。除此之外，和泰集團設計公益LINE貼圖「和泰吉祥物-虎力平安初登場」，藉由可愛的集團吉祥物虎力陪伴大家的日常，而貼圖所得將全數將捐贈行政院農委會特生中心經費作為石虎保育經費，讓石虎平安回家。

和泰汽車多年來在「人、車、環境」三大領域深耕公益，在環境面上於淨零永續及生態保育持續努力，和泰集團透過「TOYOTA一車一樹計畫」守護山林海岸線，目前已突破67.5萬棵種植；2021年和泰運用HINO3.49噸底盤，打造全台首部野生動物行動醫療車，捐贈給野灣野生動物保育協會，讓更多台灣珍貴的野生動物回到山林。未來，將以「與美好台灣同行」作為公益主軸，攜手合作各單位，結合內外資源帶領著關係企業、經銷商發揮公益影響力，邁向永續發展。更多和泰集團公益行動，請搜尋「和泰集團ESG•與美好台灣同行」粉絲專頁。