展望2023年，普萊德指出，在品牌行銷部分，隨著全球疫情和緩，普萊德自2022年靈活搭配實體與線上方式參展國際ICT和工業領域的指標科技展覽，並運用社群平台，有效提昇品牌知名度和經營績效。2023年持續強化全球市場經營，整合經銷通路資源，將擴大實體參展歐、美、亞洲國際專業科技展，同時，提昇數位化溝通品牌形象與企業永續，促進客戶對普萊德品牌的認同，虛實整合，積極拓展品牌版圖，提昇品牌價值。

研發創新方面，普萊德開發具備友善智慧管理、資安保護、節能設計的網通設備和解決方案，以滿足愈趨多元之智慧網路基礎建設需求。2022年推出年度創新產品「10G TSN工控網路交換器」、「跨域網路中央管理平台UNC-NMS」、「LoRaWAN AIoT智慧物聯網解決方案」等等，促進資料中心和邊緣運算數據中心應用，研發創新成果連續20年榮獲《台灣精品獎》肯定，工業級網路產品納入資安規範與設計，亦通過IEC 62443-4-1產品安全開發管理系統認證。

普萊德2023年將擴大布局工業物聯網和自動化控制通訊產品，包括EtherCAT通訊產品線增加EtherCAT分歧器模組，光纖網路轉換設備升級Cybersecurity防護，5G IoT資安網通產品系列整合光纖傳輸，讓產品應用領域與距離不受限，提昇產品技術價值與差異化競爭力。此外，全產品線支援普萊德跨域網路中央管理平台UNC-NMS、智慧化中央網管平台NMS及CloudViewer App雲端化管理，利於智慧網路基礎建設靈活部署與遠端集中控管。

普萊德表示，公司自1993年成立至今已30年，秉持誠信卓越、利他共好、創新永續的理念，長期落實企業社會責任和ESG的努力和績效，連年榮獲政府和媒體肯定，2022年再次入列《第八屆公司治理評鑑》排名前5％優良上櫃公司，蟬聯《2022天下永續公民獎》中堅企業組第一名，締造連續16年入榜天下永續100強的佳績，並獲頒《台灣企業永續獎》永續報告書金級、《運動企業認證》，強化企業永續發展價值。