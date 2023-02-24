澎湖馬公高中動用學生1109人、教職員141人，共1250人完成「鳥瞰馬高80」全校大空拍的創舉。（馬公高中臉書）

在澎湖科技大學設立之前，馬公高中一直是澎湖的最高學府，漫長歲月中作育英才無數，日前校方為迎接80週年校慶的到來，特地在校門口增添了許多豐富的歷史圖片與活動意象，非常活潑吸睛，校方同時在24日舉辦「鳥瞰馬高80」全校大空拍活動，動用學生1109人、教職員141人，共1250人完成鳥瞰馬高80全校大空拍的創舉。

馬公高中自1943年創校至今已80載，孕育出許多各行各業的傑出人才，學校在這難能可貴的一刻，更希望能凝聚力量，讓馬公高中更加蛻變茁壯，為澎湖離島的下一代而努力，創下百年樹人的基業。而為了慶祝難能可貴的一刻，馬公高中從上學期開始，已陸續辦理相關慶祝活動的籌備與規畫工作。

馬公高中80周年慶相關活動有「迎接80新馬高」植樹活動、編撰「80週年特刊」、創校80週年傑出校友返校交流講座、80週年紀念酒認捐、走訪馬高人－人物誌成果展、看我馬高－校園攝影活動、「慶、馬高」青年文學獎、鳥瞰馬高80空拍活動、創校80週年紀念品認購活動、創校80週年校慶音樂會。

馬公高中校長丁志昱表示，馬公高中肩負澎湖離島中等教育重任，80年歲月篳路藍縷，一路走來實屬不易，這一天不僅是所有馬高人值得紀念的一天，也是所有澎湖鄉親們眾所期盼的一件大事，誠摯邀請全國校友、各界鄉親好友皆能一同共襄盛舉。