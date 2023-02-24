運動休旅很夯，箇中的輕型跨界休旅(CUV)需求更甚，競爭品牌亦多達6、7種之多，歐洲原裝ŠKODA KAMIQ去年即以其優異產品力勇奪110萬元以下級距進口CUV銷售冠軍！KAMIQ車系動力涵蓋1.0TSI及1.5TSI，ŠKODA TAIWAN一共導入四款，試駕車為最頂級之ŠKODA KAMIQ 1.5豪華菁英版。

當今SUV幾乎都很相像，ŠKODA的設計卻以個性化突出市場。全新KAMIQ以家族水箱罩搭配大型氣壩及下護板，並率先搭載附LED日行燈燈眉之分離式LED頭燈，以專屬水晶線條引領出全車緊致質感；車側則以高腰線延伸至水晶質感車尾。值得一提者，試駕車頭尾方向燈都採動態序列式，極有高級感。

升級10.25吋全彩中文數位儀表 新增Air Care抗過敏源及濕度調節系統

內裝方面，試駕的KAMIQ相當考究，採用黑色Alcantara/真皮/真皮透氣混搭座椅配以類木紋亮面飾板，在與懸浮式8吋MIB中央觸控螢幕匹配下，不僅觸覺優，視覺也很飽滿豪華。說到豪華，新車升級採用了10.25吋全彩中文數位儀表，具經典、現代、基本、擴展、運動等5種模式以及數位動畫功能，讓駕駛資訊讀取更快也更明確。試駕車本就標配雙區恆溫空調，這次又更新增Air Care抗過敏源及濕度調節系統，對家有過敏體質的乘員來說，堪稱一大福音。

2651mm軸距同級最長 豪華標配電動啟閉尾門

全新KAMIQ軸距拉長達2651mm，為同級最大。根據實測，此車後座頭部、肘部、膝部空間各提升至1,003mm、1,425mm及73mm。基本行李廂空間即達400公升，若將60:40後座椅背傾倒，置物空間則可擴大至1,395公升。畢竟是豪華版，試駕車標配了電動啟閉尾門，有此好配備，用車便利性超優。

低轉速高扭力引擎拉轉來勁 新增Travel Assist開更easy更安全

動力搭載1.5TSI渦輪增壓引擎，最大馬力150匹，扭力高達25.5公斤米，0~100km/h具8.3秒實力！這顆引擎峰值調得好，介於1500~3500rpm中低轉速域，試駕過程不論起步加速或高速公路拉轉超車都很來勁，真心覺得低轉速高扭力引擎方是正選！尤其用以搭配的7速雙離合器自手排，換檔滑順流暢，無形中也提升了駕馭質感；引擎相當省油，廠測平均油耗達16.5km/L，車主會覺很受用！我的了解，ŠKODA一向看重安全性，包括9氣囊、ACC全速域主動定速跟車、MKB二次碰撞預煞、Front Assist前方輔助附行人偵測、Lane Assist車道維持及偏移警示等系統均屬標配；好消息是，新車還另新增了Travel Assist智慧車陣輔助系統，只需按一鍵，ACC等功能全上，開車更easy也更安全。市場定位明確，乘用性強，配備又豪華，ŠKODA KAMIQ做足了贏的本錢。

試駕的KAMIQ 1.5豪華菁英版標配電動啟閉尾門，用車便利性超優。（圖/于模珉）

試駕車特採黑色Alcantara/真皮/真皮透氣混搭座椅配以類木紋亮面飾板，觸覺視覺俱佳。圖中可見新世代懸浮式8吋中央觸控螢幕。（圖/于模珉）

試駕車已經連上了Apple CarPlay。車上除標配雙區恆溫還新增Air Care抗過敏源及濕度調節系統。（圖/于模珉）

全新ŠKODA KAMIQ採60:40後座，椅背若全傾倒，置物空間可擴大至1,395公升。（圖/于模珉）

全新KAMIQ之2651mm軸距為同級最大。後座頭部、肘部、膝部空間各提升至1,003mm、1,425mm及73mm。（圖/于模珉）

全新KAMIQ除升級採10.25吋全彩中文數位駕駛儀表，還另新增Travel Assist智慧車陣輔助系統。（圖/于模珉）

車側以高腰線延伸至水晶質感車尾。1.5TSI車款頭尾方向燈均採動態序列式，極有高級感。（圖/于模珉）

基本規格表──

車型: ŠKODA KAMIQ 1.5豪華菁英版

動力型式:直四TSI汽油渦輪增壓

排氣量: 1498c.c.

變速箱: 7速DSG雙離合器自手排

最大馬力: 150hp/5000~6000rpm

最大扭力: 25.5kgm/1500~3500rpm

參考售價: 101.9萬元