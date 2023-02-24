國道公路警察局為維護民眾用路安全及提供更完善的服務，在「中壢、泰安、新營、清水、蘇澳」等服務區設有「機動服務站」。（簡銘柱翻攝）

公路警察局也特地在機動服務站備有電動紅斑馬1台，歡迎爸爸媽媽帶著家裡的小寶貝們一同前來拍照留念，從小培養交通安全觀念。（簡銘柱翻攝）

在沒有固定設置服務站的服務區內，員警也會以巡守合一的方式，於服務區內守望，以提供返鄉、出遊民眾更便捷的服務。（簡銘柱翻攝）

今年228和平紀念日共有4天連續假期，國道公路警察局為維護民眾用路安全及提供更完善的服務，在「中壢、泰安、新營、清水、蘇澳」等服務區設有「機動服務站」，由員警駐守服務台，提供防竊、受理民眾報案、路況訊息、協尋車輛及遺失物等服務，提升用路人更加安全服務品質。

另外，在沒有固定設置服務站的服務區內，員警也會以巡守合一的方式，於服務區內守望，以提供返鄉、出遊民眾更便捷的服務，紅斑馬巡邏車也會在壅塞路段待命，一旦發生事故或緊急狀況，立即處理及排除，恢復交通順暢。

公路警察局也特地在機動服務站備有電動紅斑馬1台，歡迎爸爸媽媽帶著家裡的小寶貝們一同前來拍照留念，從小培養交通安全觀念。

為維持國道交通順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，部分路段也將執行「匝道封閉」及「路肩開放」，國道公路警察局建議民眾上路前可先用手機打開1968App或高速公路局網站了解管制措施及即時路況，事先規劃路線。

國道公路警察局提醒民眾務必要養足精神，不要疲勞駕駛與酒後駕車，進入服務區注意自身財物保管，最重要的是，上路前一定要繫好安全帶，也要讓小寶貝們乘坐安全椅，保護一家人的安全，國道警察將伴您一路平安歡度和平連假。