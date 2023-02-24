交通局擇定該路口作為「偏心左轉路暢計畫」的示範路口。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園區大興西路與文中路口是串聯桃園、中壢及蘆竹的重要聯絡要道，大興西路往八德方向，每逢下午尖峰時段湧入大量左轉車流，甚至回堵至國道2號主線，交通局擇定為「偏心左轉路暢計畫」示範路口，用削減分隔島，採微偏心設計增設左轉專用道，讓大興西路左轉車輛可於左轉專用道等待左轉，不妨礙後方直行車流，直行車不用變換車道。

市長張善政表示，國內車道配置大部分採對稱設計，也就是雙向路型跟車道數相同，但用路人使用需求與道路設計顯有不平衡的狀況，前方路口車道配置情形可能不斷地變化，導致直行車於路口前才變換車道造成交織碰撞衝突，同時直行車也不敢行駛內側車道擔心占用轉彎專用車道的情形，造成直行車道車陣過長，而左轉車道反而是空盪盪，有使用效率過低的窘境。

交通局指出，「偏心左轉路暢計畫」就是將交通瓶頸路口的車道進行偏心（奇數）的配置，不管是左轉車或直行車輛均可依循前方輔助漸變標線，分別行駛專用車道而不相互干擾，達成達成降低側撞事故與行車順暢等雙重目標。

交通局說明，大興西路往八德方向每逢下午尖峰時段容易大回堵，回堵長度最多來到350公尺，「偏心左轉路暢計畫」將削減分隔島，採微偏心設計增設左轉專用道，改善後讓大興西路左轉車輛可於左轉專用道等待左轉，不會妨礙後方直行車流，直行車也不用變換車道。除了這個示範路口以外，將再擇定轄內多處瓶頸路口進行規畫，期望未來能與各路權機關合作推動，解決長期壅塞的台1、台4省道等路段。