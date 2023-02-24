警方將加強228連假期間交通疏導工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方將加強228連假期間交通疏導工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為維護228連假交通順暢與行車安全，警政署已責成各警察機關，期前加強規劃2月25日至2月28日連假交通疏導工作，就轄內花季活動、觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段辦理會勘；並配合交通主管機關，規劃各項交通疏導勤務及落實管制作為；加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程，並對轄內交通瓶頸路段進行盤點，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間，達到行車順暢的目標。

警政署提醒，民眾返鄉或出遊需長途駕車時，應養足精神再上路，確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，並籲請民眾遵守各項交通號誌及交通警察指揮，以確保交通安全。另可多加利用交通部公路總局於連假期間推出的多項公共運輸優惠措施，包含國道客運票價優惠、台灣好行電子票證半價及台高鐵轉乘在地客運票價優惠等，省時省力免去塞車之苦，又可紓解道路交通壅塞。

警政署呼籲，連續假期間飲酒機會大增，駕駛人不要存有僥倖心理飲酒上路，已要求各警察機關嚴防酒駕違規及肇事，並持續強化無號誌路口交通違規取締執法，及噪音改裝車之防制工作，確保民眾生命、財產安全與環境安寧。另已責請警廣，加強宣導連假期間各項交通疏導管制措施，與即時路況報導，並建議用路人可利用1968服務網或「幸福公路」App，事先掌握國道及各地路況預報資訊，多利用替代道路如台61線快速公路，作為往來南北中長程旅途替代道路，避開國道塞車路段及時段。