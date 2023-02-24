萬眾期盼的228連假即將到來，高市府觀光局特別公布高雄吃喝玩樂全攻略，結合都會地區、山區海線等不同主題推出高雄遊程，除了到高雄欣賞愛爾蘭傳奇天團「西城男孩」演唱會，也能到內門南海紫竹寺體驗「高雄內門宋江陣」，還能到各大觀光景點、熱門場館觀光並享用在地美食。

觀光局指出，高雄228連假活動精采多元，除了有25日內門南海紫竹寺舉辦「高雄內門宋江陣」，可欣賞創意宋江陣頭大賽、文武藝陣表演，並品嚐聞名全台的「宋江大宴」總舖師料理，還有愛爾蘭傳奇天團「西城男孩」將於26日攻佔高雄巨蛋，為粉絲帶來滿滿經典歌曲。

觀光局表示，民眾也可以到東高雄九區，包括茂林賞紫蝶、那瑪夏賞螢、體驗桃源、茂林原鄉文化及聞名全台的寶來溫泉，高雄春季獨有的「蝶舞花間螢現蹤、山城花語泡湯趣」旅遊元素，絕對值得各地遊客親自來一探究竟，連假出遊必選高雄。

觀光局長高閔琳表示，高次府除了公布吃喝玩樂全攻略，也結合高捷公司合作推出「高雄好玩卡」、「打狗逛逛券」交通套票，以及暢遊大樹和鳳山地區的「鳳雄旺吉」套票、漫遊旗津的「踩風踏浪套票」等地方特色主題遊程套票供民眾選擇。

觀光局也推薦民眾228連假到高雄購買539元「夜間好玩卡」，從360度不同視野觀看高雄夜之美，民眾除了可以搭乘愛河貢多拉船、高雄之眼的摩天輪、開頂雙層巴士等，還可免費搭乘捷運前往特約商店享受優惠，再搭配60家酒吧的微醺地圖，盡情享受高雄夜間浪漫氛圍。

另外，計畫待上3天2夜的遊客則推薦結合MeNGo交通整合系統和眾多熱門景點、體驗活動及門票等21項超值優惠的「高雄好玩x打狗（TaKao）逛逛」套票，還可享有全市100家以上的優質店家優惠、特殊場館快速通關等。