全新XC40 Recharge上市迅捷，國際富豪汽車導入動作也極快，23式新車涵蓋XC40 Recharge Plus Single motor與XC40 Recharge Ultimate Twin motor二款，試駕車為頂級的XC40 Recharge Ultimate。

電動車正夯，試駕作為VOLVO首輛純電車XC40 Recharge自是倍感期待，尤其試的又是動力最悍的XC40 Recharge Ultimate Twin motor。Twin motor意謂前、後軸都配有永磁馬達，最大馬力高達408匹，扭力超大，達67.34公斤米，0~100km/h加速僅需4.9秒！實際上路，加速勁道極其凌厲，但不會太衝，為了強化電能效益，此車特採單踏板駕駛模式(One pedal drive)，油門一放開，系統立刻進行動能回充，等於間接增加了續航里程。

車體前後配重比幾近完美 37分鐘快充里程多300公里

車上的27組鋰電池系統係以扁平堆疊方式置於車身下方，重心壓低，讓這趟試車怎麼跑就是穩健。也另注意到，此車前後配重比達到52:48，幾近完美！並且，前後馬達也因此具備eAWD四輪驅動，讓動態駕馭更為紮實。這趟試車特別駛入據點新設的CCS1充電區，透過200kW DC雙槍進行快充，因屬專區別有尊榮感；該直流快充最大功率達150kW，車主電槍接好，37分鐘內，10%電量就可跳升至80%，等於續航里程一傢伙多了300公里！

新年式身型更顯低伸霸氣 Pixel高階像素頭燈更智慧更安全

XC40 Recharge和汽油版XC40均採CMA平台，純電版因車高和離地高各降低0.7公分與3.5公分，除了風阻更低，身型亦更顯低伸俐落。23年式車頭有兩大升級，一是藉由動感化前保桿為車頭帶來更霸氣的工程美型；再則是，採用最新Pixel高階像素智慧頭燈，讓夜間照明安全跳級升等！還有，因為沒了引擎空出的引擎室，讓試駕車多了31公升前置物空間。

極簡風格座艙洋溢豪華質感 Google電力助理幫你永不斷電

進入XC40 Recharge座艙，明顯感覺設計師想營造的犀利極簡風格。控台搭配霧黑鋒銳鋁合金內飾，以12.3吋數位整合資訊儀錶與9吋中央觸控螢幕引領出整車的豪華質感；功能強大的Google車載資訊娛樂系統當然是標配，內含的Google map、Google聲控語音助理均使行車便利性倍增，尤其Google電力里程智慧助理最是好用，能依車主駕駛習慣與用車狀況，即時顯示可行駛里程或到達目的地剩餘電量，還能適時提醒該充電了，並且搜尋最近的充電樁。VOLVO的至尊安全性已是有口皆碑，試過XC40 Recharge，則是感受了其在純電車設計上的貼心。

國際富豪汽車針對電動車主特推『VOLVO RECHARGE充電服務』，目前全台13個據點設有13座200kW DC雙槍快充站及逾130座AC交流充電設施。（圖/于模珉）

控台以紮實組裝搭配霧黑鋒銳鋁合金內飾帶出整車的豪華質感。圖中可見高解析9吋中控螢幕。（圖/于模珉）

12.3吋數位整合資訊駕駛儀錶清晰且易讀。（圖/于模珉）

全新XC40 Recharge雖和汽油版XC40均採CMA平台，但因車高和離地高各降低0.7公分與3.5公分，除了風阻更低，身型亦更顯流暢俐落。（圖/于模珉）

試駕車標配功能強大的Google車載資訊娛樂系統，Google map、Google聲控語音助理、Google電力里程智慧助理一應俱全。（圖/于模珉）

畢竟是休旅定位，全新XC40 Recharge以置物便利性取勝。圖為60/40分離後座。（圖/于模珉）

23年式XC40 Recharge Ultimate升級採用Pixel高階像素智慧頭燈，讓夜間照明安全跳級升等。（圖/于模珉）

基本規格表──

車型：23年式VOLVO XC40 Recharge Ultimate

動力型式：永磁同步馬達(前軸及後軸)

電池類型：鋰電池

驅動方式：四輪傳動(eAWD)

電池容量：78(kWh)

最大馬力：231hp / 408rpm

最大扭力：660 Nm(67.34公斤米)

0~100km/h加速: 4.9秒

續航里程：465公里(Km)

參考售價：219萬元