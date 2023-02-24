鴻海2020年提出雙E方程式「永續經營＝EPS＋ESG」策略目標，去年4月起陸續公佈環境（E）、社會（S）、公司治理（G）之長程目標，其中反貪腐反賄賂即是集團在公司治理領域中最重要項目之一，也立即啟動全方位具體行動方案積極推展。

鴻海2021年12月導入ISO 37001反賄賂管理系統，歷經3個月運行取得認證。董事會成員與高階主管共同支持推動誠信文化，依循國內外有關反貪腐與反賄賂法規要求，對任何違規行為或活動採取零容忍政策，並定期舉辦高階反賄賂相關管理課程，以達上行下效。

同時，鴻海藉由推動行為準則（CoC）、反貪反賄課程培訓，以及全方位的貪腐賄賂風險評估機制，將管控程序內化於各作業流程，持續深化集團同仁誠信廉潔文化。

此次包括集團總財務長黃秋蓮、半導體策略長蔣尚義、投資長杜墨璽、人資長夏國安、資訊長龔培元、環保長洪榮聰及多位事業群總經理皆親自參與，部分海外高階主管則透過視訊系統自海外連線，共連線全球10個主要廠區，總計逾百位協理級以上主管分梯次參與。

此次特邀KPMG安侯建業執行副總朱成光，講述反貪腐反賄賂國際發展趨勢及ISO 37001實務運用。台北地檢署主任檢察官高一書解析從舞弊事件中，學習如何杜絕賄賂事件發生。審計部法規委員會簡任審計周靜幸分享企業應建立有效內控，以降低舞弊風險並預防弊案發生。

鴻海持續推廣集團誠信經營系列課程，第二場於今（24）日舉辦，邀請《財星500大企業稽核師的舞弊現形課》作者高智敏，講述企業誠信正直理念及防弊工具，前高檢署檢察官律師林宗志分享如何建構有效防弊機制、行塑企業誠信文化。台大法學院長王皇玉剖析國際反貪腐公約及ESG永續發展，擴大集團高階主管對反腐倡廉的認知。

鴻海集團稽核長趙曉慧表示，透過導入國際標準ISO 37001，以完善的誠信治理／管理架構為基石、運用PDCA框架有效辨識、管理並回應貪腐賄賂風險，並結合日常營運管理制度的強化，提升集團全體員工誠信廉潔意識，持續深化企業永續DNA。