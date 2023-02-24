去年10月，全球最大記憶體晶片製造業者韓國三星電子以及SK海力士，拿到美國出口限制的1年期豁免權。這項限制主要是阻饒北京政府對科技的企圖心，以及抑制解放軍再精進的能力。

再被問到1年之後，韓國半導體業者不再享有此項特權後，會出現什麼情況，美國商務部工業安全副部長艾倫埃斯特維茲（Alan Estevez）回稱，就是韓國在中國大陸的成長性或將變得有限。

負責監督限制科技出口至中國大陸的埃斯特維茲，在華盛頓知名智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）於美東時間23日所主辦的論壇中，發表上述看法。

這位美國資深官員指出，如果在三星或SK海力士所生產的高階NAND產品中，發現有中國大陸的影子，美國一定會馬上介入並阻止。同時，美國政府已與這些韓國晶片製造公司深談過此事。

埃斯特維茲認為，美國跟盟國合作也要確保盟國企業不會被傷害。再者，美國是要阻擋中國大陸發展威脅的能力。不過，韓國工業部24日卻表示，與美國之間未曾詳細討論過，就技術該限制到何種程度。

韓國工業部也補充，與美方已達成的共識中，韓國晶片製造業者目前運營以及未來投資都不應該受到阻礙。韓國政府計畫再詳細討論，延長中國大陸進口晶片製造設備之事宜。

尚未有回應的三星以及SK海力士，這兩家韓企掌握全球約半數NAND記憶體市場，近幾10年來在中國大陸已注入大量投資，並生產重要晶片產品，客戶包括有蘋果以及亞馬遜等。

日前，有美國官員承認已與日本和荷蘭達成協議，要求出口中國大陸晶片製造機台，會祭出新的限制措施。根據陸媒統計，受到美國打壓影響，去年已歇業的晶片相關陸企總數逾5700家，年增率近7成。