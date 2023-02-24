俄羅斯昨（23）日宣稱，烏克蘭計畫透過「假旗行動」，入侵摩爾多瓦親俄分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria，簡稱德左）。這項指控遭到摩爾多瓦外交部否認。

綜合《衛報》、土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，俄羅斯國防部23日透過社群媒體發表聲明，指出基輔政權計畫發動武裝挑釁，目標是比鄰烏克蘭的德左地區俄軍，且為了達到目的，烏軍將偽裝成俄軍士兵進行攻擊。

俄羅斯國防部強調：「面對烏克蘭即將發起挑釁，俄羅斯正密切監視，隨時因應變化做出回應。」另根據俄國塔斯新聞社（Tass news agency）報導，俄羅斯副外長格魯金（Mikhail Galuzin）日前指稱，西方指示摩爾多瓦停止與德左當局的互動。德左地區自1990年脫離當時仍屬蘇聯的摩爾多瓦以來，一直受到親俄分離主義者控制。

摩爾多瓦總統瑪雅·桑杜( Maia Sandu )。（圖／美聯社）

針對俄羅斯政府的指控，摩爾多瓦當局隨即出面，表示「無法證實」俄方言論，呼籲各界保持冷靜，「一旦國家受到威脅，將會立即通知大眾。」

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，作為歐洲最貧窮國家之一的摩爾多瓦，就被迫面對大量難民、通貨膨脹，以及轟炸帶來的停電問題。除此之外，還必須面對俄羅斯的覬覦。摩爾多瓦外長周三（22日）表示，已準備好要面對俄羅斯的「全面威脅」。