桃園會展中心分展覽棟與會議棟，展覽棟3月完工、會議棟9月完工。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政今日到桃園會展中心視察工程進度。（蔡明亘攝）

桃園會展中心完工模擬圖。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市長張善政今日到桃園會展中心視察工程進度。（蔡明亘攝）

桃園會展中心展覽棟將作為今年世界客家博覽會的台灣館使用。（蔡明亘攝）

斥資46億6千萬元打造的桃園會展中心，位於中壢青埔地區，未來將作以會議為主、展覽為輔的大型館舍，目前工程進度逾8成，全案預計9月完工。桃園市長張善政今視察表示，會展中心的展覽棟將作今年世界客家博覽會的台灣館使用，展覽棟工程將優先於3月竣工，未來兩館互相配合，提升國際經貿交流量能。針對館內停車位不足問題，張表示，大型會展中心主要依類周邊公共運輸，未來會將青埔大眾運輸規畫得讓民眾降低開車需求。

桃園會展中心總基地面積約2.8萬平方公尺，為地上7層、地下1層建築，分為展覽棟與會議中心棟，會議中心規畫容納2000人、1500人、800人、250人與100人的會議室，及多功能集會與公共空間等；展覽館規畫約600個攤位與設置商場區，並提供700格汽車及600格機車位，並將戶外空間作為活動舞台和休憩區。打造兼具展覽、室內活動、藝文展演、大型聚會、宴會、大中小型會議、商場等多功能場館。

張善政指出，以往民眾來台參與國際會議或商展，都要到台北或其他縣市，桃市府與經濟部合作開發的桃園會展中心對經貿交流具重大意義，讓人一下飛機就可在桃園滿足參加會議或展覽的需求，對台灣貿易發展有好的影響，展覽棟將於下月落成，會議棟則預計9月完工，相信會展中心會成為桃園新地標。

張善政說，8月將登場的世客博，將是會展中心初試啼聲的舞台，他對此寄與厚望，盼能將多采多姿的客家文化呈現給大眾。另9月會議棟完工後，也會大力與在地的學校和產業界合作，讓未來重要的會議和展覽都在會展中心舉辦，完善發揮其功能，要以會展中心作為指標，達成身為國門的任務，帶動地方建設與觀光發展。

針對外界關注停車位不足問題，張善政說明，大型展覽與會議中心主要仰賴周邊公共運輸，會展中心旁就是機捷A19站，桃園高鐵站也在附近，未來舉辦大型活動時，更可規畫接駁車措施。至於世客博預計迎來大量人潮，張也說，公共運輸可紓解交通壓力，平時青埔地區容易塞車，大型活動更讓交通雪上加霜，未來會完善規畫鄰近公共運輸，讓民眾降低開車需求。

桃市府新建工程處提到，桃園會展中心建築設計源自桃園地名，外觀以《桃花源記》中忽逢桃花林為構思，打造具現代感與中華傳統藝術美感的指標建築。落成後，盼能發揮交通優勢，並與台北南港展覽館、台北世貿中心形成互補與加乘效益，展現台灣經濟能力和韌性，讓桃園成為連結世界的最佳核心點。