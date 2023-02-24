斗六分局局逮捕37歲倪嫌、34歲林嫌及28歲顏姓女子。（斗六分局提供）

斗六市1月間發生多起電纜線被偷，其中幾次發生在工業區，斗六分局以車追人，雖然歹徒懸掛假車牌，經過濾上百支路口監視器找到正確車輛，22日前往嘉義一家汽車旅館逮捕兩男、一女，起出贓款1萬9000多元及毒品。據了解，銅價最近漲價，每公斤180元，導致電纜線偷竊案死灰復燃。

斗六分局表示，37歲倪嫌、34歲林嫌組成電纜線竊盜集團，在斗六、莿桐等地工業區及路邊偷剪電纜線，造成民生及工業用電困擾。

警方調閱案發現場及路口監視器，發現一台懸掛假車牌自小客車，搭載3至4人犯案，均挑清晨2點至4點犯案，有一次被路人發現倉皇逃離。

警方說，雖然涉案車輛懸掛假車牌，專案小組不屈不撓，調閱上百支路口監視器，比對各個案發現場出入車輛，成功找出懸掛正確車牌的作案車輛，進而鎖定犯嫌身分及藏匿處所。

斗六分局聲請拘票及搜索票獲准，2月22日凌晨5時拂曉出擊，前往嘉義市一家汽車旅館拘提竊盜集團成員，逮捕倪嫌、林嫌及28歲顏姓女子到案，並在屋內查獲安非他命、咖啡包、贓款1萬9000多元、長度約700公尺長的電纜線，移送雲林地檢署複訊後，倪嫌、林嫌聲押獲准。

台電雲林區處維護經理孫繼祖表示，竊嫌利用今年春節連假，在工業區犯案，一接獲廠商通報電纜遭竊剪即派員到現場復舊，另為防範電纜線遭竊剪，加強點焊手孔蓋，讓竊嫌不易打開，也呼籲民眾有發現可疑人士請報警。