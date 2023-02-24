衛生局提醒民眾每周巡視住家戶內外積水容器，落實巡、倒、清、刷，防範登革熱。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南出現年今年以來第2例境外移入登革熱病例，歸仁區大潭里20餘歲外籍生，1月11日至2月18日回印尼探親，返台隔天出現發燒、倦怠等症狀，她原本擔心得了新冠肺炎，快篩結果為陰性，但症狀仍持續，到醫院急診經醫生研判可能有登革熱之虞，快篩果然呈現陽性。

台南市衛生局指出，該名印尼外籍生18日由桃園國際機場入境，搭乘大眾運輸工具返回住處，2月19日出現發燒、倦怠等症狀，自行至診所就醫，診所開立藥物後返家休養，惟症狀未改善，20日至醫院急診，醫院以登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，21日檢驗報告確診感染登革熱。目前個案住院治療中，同住者無疑似症狀，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫調、清除孳生源、化學防治及民眾衛教等。

台南目前累計2例境外移入登革熱案例均從印尼返台，1例在東區、1例在歸仁區，所幸發現得早，及早啟動防治，避免疫情於社區間擴散。南市衛生局指出，近年因疫情關係，境外移入登革熱案例也減少，台南更維持3年零本土登革熱病例，惟隨著邊境管制及檢疫措施逐步放寬，國內登革熱風險升溫，提醒民眾需多加防範，尤其，登革熱初期症狀與新冠疫情很像，擔心民眾如快篩陰性不以為意就趴趴走，一旦遭蚊子叮咬，恐增加傳染風險。

登革熱防治中心蘇世斌主任表示，因登革熱部分症狀與COVID-19相似，請民眾留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請盡速就醫並務必主動告知醫師旅遊史，也籲請醫師對於出現疑似症狀就診民眾，須將旅遊史、職業、接觸史、群聚列入問診項目，適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，縮短登革熱隱藏期及採取相關防疫作為。

衛生局表示，依衛生福利部疾病管制署資料顯示，今年東南亞地區登革熱疫情來勢洶洶，截至第5周，馬來西亞已累計逾1萬例確診病例，其中6例死亡，為去年同期的3倍；國內截至目前已有10例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞及菲律賓等東南亞國家居多。