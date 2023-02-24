台灣醫務管理學會、開發性製藥協會、醫師公會全聯會、台北市日本工商會、社區醫院協會、研發型生技新藥發展協會、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、私立醫療院所協會、歐洲在臺商務協會共同簽署「2023台北健康照護宣言」。（林周義攝）

全民健保是台灣之光，但在看似不俗的表現之下，台灣醫療保健卻面臨投資不足的問題。國人2021年整體醫療保健支出僅占GDP比率僅6.6%，而平均餘命、新生兒死亡率、孕產婦死亡率等健康指標，都比先進國家落後，健保的改革已迫在眉睫。專家呼籲政府，必須揚棄成本控制的思維，將醫藥衛生的投資是為國家長期發展的收益，才能建構有韌性的醫療照顧系統。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今出席「增加健康投資，強化國家競爭力」高峰論壇時表示，世界衛生組織（WHO）指出，為了保護並促進所有人的健康，必須重新衡量投資健康的價值，揚棄成本控制的思維，也就是說，醫藥衛生的投資需要被視為國家長期發展的收益，而不是短期的成本。

「過去我們常稱讚全民健保制度是台灣之光，有高覆蓋率，好的服務」，但洪子仁表示，我們國家看似表現不俗，不過「沒有比較沒有傷害」，台灣在很多的健康指標，包含平均餘命、新生兒死亡率、孕產婦死亡率、可避免死亡率、癌症5年存活率等，都已經落後於德、加等國，與鄰近的日、韓相比也有明顯落後。

洪子仁表示，近年來的現象告訴我們，如果我們不能在此時改變，在未來10、20年間，下一代醫藥產業的發展、年輕人是否願意進入業界，都值得嚴肅看待。因此，台灣要跳脫成本控制思維，換成價值創造的思維」，健保的改革非常重要。最近令他有點失望的是，講了3年的部分負擔從去年拖到今年，新署長上任後總算要推動，僅僅是一個部分負擔改革，要營造民眾的付費意識，這一步都跨得舉步維艱。

根據統計，台灣2021年整體醫療保健支出僅佔GDP的6.6％，與鄰近國家相比，南韓佔8％、日本佔11％。洪子仁說，這不是只有一點點差距，而是一段很大的距離。總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁都曾指出，後疫情時代顯示，我們要建構一個有韌性的醫療照顧系統。他認為，建構的前提是有足夠的資金和投資，同樣把錢投資到健康，亞洲國家的日韓，就已展現得比台灣更好。

洪子仁認為，足夠的資金、改革和投資是全球的趨勢，可促進整體社會經濟、醫療照護系統的永續發展，讓健康投資水準與國際接軌，提高台灣的國際競爭力。台灣醫務管理學會、開發性製藥協會、醫師公會全聯會、台北市日本工商會、社區醫院協會、研發型生技新藥發展協會、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、私立醫療院所協會、歐洲在臺商務協會今共同簽署「2023台北健康照護宣言」。

「2023台北健康照護宣言」：

我們認同世界衛生組織（WHO）所揭之「健康是投資，不是成本」與「在健康上的支出是一項強化生活品质、幸福與繁榮的投資」理念請政府於2028年前達到醫療保健支出佔GDP從6.2%到8％以上，使健康投資水準速與國際接軌強化國家競爭力加速推動台灣為全球醫藥衛生、生醫創新與經濟成長的領頭羊。