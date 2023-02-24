二二八將近，監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案調查報告」，內容指出警總為主的情治系統介入司法調查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失；另提出5項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

林宅血案發生於1980年2月28日，案發日歹徒闖入林宅行凶，林義雄母親林游阿士，及6歲雙胞胎林亮均、林亭均被刺身亡，9歲長女林奐身受重傷。政府雖組專案小組，後雖經刑事局及高檢署4度重啟偵查，但案情始終陷於膠著，迄今懸宕未破，監察院再次啟動調查報告。

2名查案監委提出6大調查發現，首先是「情治介入司法」，指林宅血案原先應由檢警偵辦，後續卻由國安局指示警總等情治系統組成「三○七會報」，並排除軍方或情治人員涉案。但解密文件顯示，當時國安局上呈蔣經國總統的資料指出，兇手可能是「鷹派軍方人物」所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權，也就是三○七會報所謂「黨外主導的政治謀殺」的偵辦方向，是「誤導辦案方向」。

再來是「阻撓刑案偵辦」，如偵辦人員多次建議公布模擬畫像和特徵並給予破案獎金，三○七會報卻不予裁示，並沖掉凶嫌自林宅撥打電話的錄音帶、銷毀金琴餐廳單據等，同時宣稱「兇手不熟悉人體骨骼結構，非有經驗之兇手」，事實上依鑑識專家及現場狀況，兇手有預謀，而且非常專業。

同時「操弄媒體」，除了國民黨報「中華日報」指黨外人士游錫堃涉案外，也發動多家媒體做出錯誤方向的報導，情治單位甚至結合媒體宣稱「林義雄羈押時出賣他人引來殺機」，然而林義雄不但未與偵查機關合作，還因不配合而遭受警總殘酷的刑求，有明確的事證。

第五是「包庇犯嫌」，案發前，台北高雄美麗島服務處、黨外人士黃信介、周平德住處及黨外活動遭到暴力打砸，當時情治機關指稱是「黨外的苦肉計」，但解密文件記載「撥雲專案」檢送黑道首惡戴○○涉及上開黨外打砸事件的秘密錄音及情資，研判戴某可能涉案，但警總查證後不了了之。

第六是「運用黑道」，經調閱國安局當時解密檔案，警總未將竹聯幫或陳啟禮等不良分子列為清查對象，且利用取締流氓職權，對多名黑道要角「轉化運用」控制社會，解密檔案還記載情治人員為黑幫圍事、接受招待的共生關係。

2名監委列下5大續追事項，首先，監聽電話概要表及錄音譯文何以隱匿家博與雙胞胎姐妹聊天的關鍵紀錄？依解密之檔案，警總保留當日監聽錄音帶，關鍵錄音帶是否仍存在？誰指示不能播放關鍵的兇嫌「聲音」？案發後命案現場採得可疑指紋12枚，迄今仍有1枚指紋未比對出相符者，應以現代科技繼續追查。

針對檢討事項，2名監委表示，行政院應澈底調查釐清該等檔案文件的下落，如查無相關檔案，應追究相關主管人員檔案管理不周及移交、監交不實之責。加上目前尚有4千餘件經審定之政治檔案列為永久保密而未移轉國檔局，部分已解密且移轉之檔案，又以「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」為由，限制屆滿50年後始開放閱覽，故要求行政院與國安局儘速協調在最大可能範圍內，解密及公布政治檔案。

蔡崇義表示，國家暴力的受難者及其家屬有知道真相的權利，沒有真相就沒有和解，沒有和解更遑論寬恕，期藉調查，走出回復歷史真相及促進社會和解的第一步。