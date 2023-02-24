女星錢韋杉過去拍攝電訊廣告擔任「琳達」一角，一出道就在演藝圈走紅，隨後演出《流星花園》藤堂靜一角將事業攀向巔峰，2004年和前籃球國手邱宗志結婚後育有2子，便淡出演藝圈移居美國，不定時在社群網站分享日常的她，稍早PO文表示不懂當地交通法律進了法院，讓網友紛紛留言關切。

錢韋杉表示平時對兒子耳提面命，路上開車會碰到意想不到的危險，加上交通規則和台灣大不相同，得隨時留意周遭狀況，更強調「事故罰則都是台灣的10倍以上」，未料自己反倒先出差錯，她表示如往常開車上路，突然聽到後方鳴起警笛聲，這才知道是警車閃燈示意要她靠邊停車，當下更是緊張到無法動彈，拚命回想是否在哪邊不小心違規。

警察上前盤查時，先是跟錢韋杉要了駕照和行照，接著告知牌照已經過期，隨後遞上罰單要她上法院處理，此外，駕駛的車輛即刻起禁止開在路上，直到法院裁決後才能上路，如果持續開在路上員警可以連續開單，這時她才知道「牌照每年繳費更新後，還要換上新的貼紙，貼在後車牌上，不然會被處罰金250美金」，忍不住自嘲：「耳提面命教導兒子才不久，媽媽自己反而先上了一課」。

錢韋杉透露在法院裡等待繳納罰款的座位上，不經意發現牆上刻了許多與偉人有關的名言，其中一句便是至聖先師孔子所言「以直報怨，以德報德」，讓她驕傲表示根本是「華人之光」，接著更透露美國酒駕最可怕處分是「洗屍體」，若青少年要開車上路，每個月得付400-800美金的行車保險費。