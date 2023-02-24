富邦人壽2022年於凹子底基地開工動土，結合日本三菱地所設計及李祖原聯合建築師事務所設計團隊，規畫興建一座地下6層、地上48層、開發總面積約達150,000坪複合型園區，開發內容涵蓋：百貨商場、辦公、飯店、健身中心、水族館及物流等設施，預計2026年竣工。其中，百貨商場為該案主要用途。

富邦金董事長蔡明興表示，漢神購物中心為高雄地區百貨、購物中心營運龍頭，於1995年成功結合日系百貨經營模式，開啟南部百貨新紀元的「漢神百貨」營運至今，2008年更拓展經營版圖，以BOT方式經營「漢神巨蛋購物廣場」，已成為高雄特色商業地標。此次邀請漢神購物中心與富邦人壽攜手合作，共同投入高雄市政府的凹子底地上權開發案，積極參與市政建設，更可望為高雄創造更多的就業機會及經濟發展。

富邦人壽也與柏文健康事業、南仁湖育樂分別簽定租約，於本開發案導入休閒運動健身中心、都會型水族館等設施，並計畫與飯店業者合作。故本開發案將提供市民舒適、健康的場所，預期更將成為高雄地區熱門的觀光、休閒、育樂與商務新亮點。