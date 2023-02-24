台南市海線228連假推出多樣活動，學甲區光華里的蜀葵花季已開5成，七股鹽山舉辦「一日鹽工」活動，遊客成功挑戰扛起60公斤鹽擔，可獲服務證書與永久免費入園，過年期間已有560位男生挑戰成功，台鹽公司228連假4天加碼推出，挑戰你的「男友力」。

台南市海線地區228連假活動豐富，學甲區光華里蜀葵花文化季25日開幕，目前花開5成，連假期間有青農市集兼街頭藝人表演，在地民眾歡迎遊客拍照打卡比人高的蜀葵花。

七股鹽山春節期間推出「鹽工技能檢定」體驗大受歡迎，遊客參與推台車、扛鹽包，只要成功挑戰扛起60公斤鹽擔走6公尺，可獲得終生免費入園優惠，過年期間有近2000人參加技能檢定，其中560人通過挑戰。多數男生因另一半在旁加油，爆發出驚人「男友力」過關，活動大受歡迎。

台鹽公司去年底花費200多萬，在鹽山上豎立一個鹽工藝術裝置，傳達台灣勇敢無畏的鹽工精神，取名「鹽擔下的獨白」，供遊客拍照打卡，這項裝置4月即將從鹽山上移置他處展覽，遊客可趁連假出遊把握機會。

七股鹽山春節推出「鹽工技能檢定」活動體驗受好評，25日至28日加碼限時4天復辦，再次考驗男生的「男友力」，女生也可挑戰2公斤鹽包。

台鹽公司表示，台南4天連假湧入許多外地遊客，七股鹽山有必嘗美食鹽滷豆花、鹽咖啡與鹹冰棒，並推出生技保養產品優惠，連假期間還有街頭藝人表演，遊客可體驗鹽業文化活動兼嘗隱藏版美食。