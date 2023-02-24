刺蝟。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

兔子。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

球蟒。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

一般收容所皆以犬貓收容、認養為主，桃園市動物保護處的「非犬貓特殊寵物」領養活動將在下月登場，這次共有12隻動物開放認養，包括兔子、刺蝟、鸚鵡及倉鼠等，歡迎民眾攜帶相關證件及運輸籠到場認養。

動保處表示，國人的寵物以犬貓為大宗，但也會有少數非犬貓寵物，由於民眾棄養或走失，而由動保處收容，若經公告後仍無飼主領回，則以不定期辦理認養活動的方式，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境，這次將在3月8日上午10點於動保處（桃園市桃園區縣府路57號）辦理的非犬貓特殊寵物領養活動。

「雷克斯兔、肥尾守宮、鴿子、刺蝟、爬蟲類、鸚鵡、球蟒及倉鼠都有！」動保處說，這次總計有12隻動物開放領養，不過也提醒民眾，有意領養的民眾除了需設籍桃園市並年滿18歲以外，也會要求擁有飼養特殊寵物的能力，而領養成功的市民必須參加1小時的生命教育課程，課程內容包括如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水、環境衛生管理及異常狀況的注意事項與護理工作。

農業局長陳冠義則呼籲，近年來有越來越多人會飼養非犬貓寵物，然而民眾在飼養寵物前應謹慎評估自身能力和住家環境，並提供寵物妥善飼養空間，每種寵物都有牠喜好的生活環境，應針對飼養寵物屬性提供適合場域，避免不良的環境，造成動物逃逸或傷害，市府將持續宣導推廣生命教育及落實飼主責任，務必落實「懂牠再養牠，終養不棄養」。