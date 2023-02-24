為減輕家庭照顧者照顧負荷，衛福部長期照顧司今天宣布重大調整，今年起「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」取消自負額規定，符合資格的家庭照顧者可免費使用這兩項服務。

長照司簡任技正余依靜說明，目前針對家庭照顧者提供「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」，會收取一些自負額，中低收入戶5％、一般戶16％。到宅照顧技巧指導每人每年補助12小時，每小時費用500元，若以一般戶來說，約花費80元，轉介個別心理輔導、諮商服務每人每年提供9堂課補助，每堂費用2000元，一般戶花費約320元。

余依靜指出，今年起取消這兩項服務的自負額，家庭照顧者經家照專員評估後，申請這兩項服務免除部分負擔。據統計，去年有超過4000人次使用這兩項支持服務，預期今年取消自負額之後，使用人數會更多。

另外，為鼓勵家庭照顧者能勇於踏出使用長照服務第一步，參與相關支持活動的家庭照顧者，如屬低收入戶、中低收入戶，自112年起每趟亦有150元交通費補助。

截至111年底，全國家照據點已布建達119處，投入家照服務人力計261人，服務內容涵蓋個案服務、照顧技巧指導、個別心理輔導、社會暨心理評估與處置及諮商服務、長照知識或照顧相關訓練課程、情緒支持等支持性服務項目，如您有任何長照需求或照顧壓力與安排問題，無論現在是否已使用長照服務或聘有外籍看護工，歡迎撥打1966長照專線或0800-507272家庭照顧者關懷專線，專線人員將提供專業協助。