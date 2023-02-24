228事件76週年前夕，法務部24日表示，政府積極推動轉型正義，法務部自承接平復威權統治時期司法不法及行政不法案件工作迄今，密集召開審查會議，迄今已平復「山東流亡師生冤獄案」及「海軍反共先鋒訓練營案」的420位受難者案件，首波平復名單將公告並刊登行政院公報與法務部網站，還予不幸受難者清白名譽及給其家屬應有之公道。

法務部表示，法務部承接轉型正義業務後，即積極清查相關案件，分別依不同之補、賠償法令依據，調閱相關檔案卷宗，逐案審視其判決書、案卡、紀錄表後，確認受難者姓名，以及其所受不法裁判、處分或事實行為，送由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」開會審查及決議公告宣示予以平復。

首波即將公告平復之案件，來源主要為曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償者，即白色恐怖時期案件，其中較大宗案件包括「山東流亡師生冤獄案」及「海軍反共先鋒訓練營案」。

「山東流亡師生冤獄案」發生於1949年，國共內戰，山東各校學生出走南奔，經煙台聯合中學校長張敏之奔走陳情，終於在1949年6月協調澎湖防守司令部將流亡師生經由海路帶到澎湖。但軍方因內戰兵員損耗，欲強徵這批中學生為兵，張敏之與分校長鄒鑑被以「匪諜」入罪，後來張敏之、鄒鑑和其他5名師生遭槍決，該案涉及百名師生，有的病死在保安處看守所、有的被解往綠島或內湖新生總隊，施以不人道的感化教育。

至於「海軍反共先鋒訓練營案」發生1949至1954年，時任海軍總司令桂永清中將下令拘捕上千名海軍官兵，以歸俘或思想不純正為由，未經審判，逕移送至「反共先鋒營」進行思想改造，侵害人身自由。

法務部表示，這些案件均依《促轉條例》視為不法，處分視為撤銷，法務部後續也將移請權責機關儘速塗銷這些政治受難者前科紀錄，去除不實的汙名，具體實踐轉型正義。