近來國內「蛋荒」嚴重，讓不少常吃蛋的民眾相當無奈，一直以來，許多人擔心雞蛋內高含量的膽固醇會危害心血管健康，但根據一項刊載於《eLife》的研究認為，吃雞蛋有利於心血管健康，每天適量吃雞蛋，反而能清除血管中多餘的膽固醇，降低心血管疾病風險。

該研究由大陸的北京大學流行病學與生物統計學系主導，研究團隊從生物資料庫中收集4,778名年齡介於30~79歲的參與者數據，其中有3,401患有心血管疾病、1,377人無心血管病史。該研究分析參與者血液中的225項生物標記，其中24項與飲食中攝取雞蛋有關，在這24項中有14個與心血管疾病風險相關。

該研究指出，日常飲食的雞蛋攝取量，會影響225種生物標記中的24種，包括載脂蛋白A1、醋酸鹽，也影響高密度膽固醇的直徑大小。每天適量吃雞蛋者的血液中，一種「載脂蛋白 A1」的成份比較多，載脂蛋白 A1是血漿中構成「好膽固醇」（即高密度膽固醇）的主要成份，高密度膽固醇能幫助血管清除多餘的膽固醇，維持血管健康，進而減少心血管疾病的發生。

此外，吃雞蛋較多者的血液中也顯示與「極低密度膽固醇」和總膽固醇呈現「負相關」。極低密度膽固醇易造成血管粥狀硬化，增加心臟病、中風的風險。

研究團隊並找出14種與心血管疾病風險有關的血液成份。在平時攝取雞蛋較少的參與者的血液中，對心血管有益的代謝物質含量較低，對心血管有害的代謝物質含量較高。