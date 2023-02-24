仁寶積極響應ESG永續發展，在永續經濟及環境的目標下，進一步攜手客戶與合作夥伴，一同實現企業永續發展，推出5G OPEN RAN節能專網解決方案，協助企業持續達成減碳目標，搶攻全球節能商機。仁寶全球首款4T4R 5G ORU小基站及5G OCU/ODU解決方案搭配Inline加速卡，全面提升天線配置，以較低的功耗並增加數據傳輸速率和準確性，滿足5G網路對更高容量與更廣覆蓋範圍持續增長的需求，結合5G Private Core核心網，更快速的彈性部署5G專網與IoT邊緣運算，一同打造完整5G專網的通訊架構。仁寶智慧型裝置事業群副總梁志賢表示「仁寶全力發展符合O-RAN規格的5G基站產品，攜手合作夥伴，提供端到端5G O-RAN一站式解決方案，目前也已落實於智慧醫療、智慧工廠、智慧展演等應用上。此節能專網解決方案可針對基地台做最有效的效能管理，達到有效降低企業佈署5G專網的營運與管理成本之專網方案。」

仁寶自2020年起發展5G智慧應用解決方案，並推出5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器以及5G智慧穿戴裝置等完整產品組合，逐步推升其在5G應用領域的領導地位。仁寶首創開放式XR Cube邊緣運算解決方案，透過5G專網，提供遠端渲染及串流服務，打造智慧工廠、智慧展演、智慧醫療等應用。2021年智慧工廠應用落地如日月光高雄首座5G專網工廠中導入MR 眼鏡，運用5G企業專網進行工廠遠端協作及教育導覽上。2022年與華電聯網合作，打造全球首創的「5G XR風電虛實整合模擬訓練系統」，讓學員透過AR、VR在虛實整合的模擬案場培訓，以加速風電人才培育。今年並將擴大5G應用於智慧展演領域，與高雄市政府和經濟部合作的5G MR無人機競賽，選手飛手戴上VR頭盔，進行夜光LED無人機競速，觀眾則可以透過MR頭盔進行多視角觀賞賽事。智慧醫療應用上則是與資策會、工研院共同發表「5G遠距腹部超音波遙控診斷驗證成果」，透過5G專網建置、技術支援可行性驗證及應用服務導入，結合遠距醫療超音波影像傳輸系統，促成全台首座跨縣巿5G遠距腹部超音波遙控診療。以仁寶的5G專網解決方案為基礎，能夠滿足端到端的5G網路應用需求，也能串接仁寶的各種終端設備，形成完整的智慧應用解決方案。