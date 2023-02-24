苗栗縣頭份市六合綜合體育場新整修的直排輪溜冰場及曲棍球場，提供小朋友全新球場練球。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市六合綜合體育場新整修的直排輪溜冰場及曲棍球場，提供小朋友全新球場練球。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市六合綜合體育場新整修的直排輪溜冰場及曲棍球場，由苗栗縣長鍾東錦主持啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市六合綜合體育場新整修的直排輪溜冰場及曲棍球場，苗栗縣長鍾東錦與曲棍球隊合照。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市六合綜合體育場新整修的直排輪溜冰場及曲棍球場，由苗栗縣長鍾東錦主持啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市六合綜合體育場新整修的2座籃球場。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市六合綜合體育場新設的UBike租借站。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市六合國小預定地，由縣府畫定為綜合場用地，經縣府教育處向教育部爭取經費1，530萬元，配合縣府自籌440萬元，將場內原有溜冰場及滑冰曲棍球場全部整修一新，並新增2座標準備籃球場、及5人制足球場地，24日由苗栗縣長鍾東錦主持啟用典禮，期望為愛好競速直排輪及曲棍球的大小朋友們提供更好的運動環境。

位在頭份市民生里中華路的六合國小預定地，因近年少子化影響，學校增建計畫不再急迫，因此，縣府為免空地閑置過久，8年前先將部分空地建置直排輪溜冰場，提供頭份市、竹南鎮及造橋鄉等地區有意從事直排輪運動的大小朋友有個練習及活動場地，有直排輪愛好者成立俱樂部，招攬竹南及頭份的國小學童學習直排輪，進而成立曲棍球隊，去年曾在全國中正盃國小曲棍球賽中勇奪冠軍。

由於溜冰場場地損耗，因而透過縣府教育處向教育部體育署爭取經費全面整修，除了將溜冰場及曲棍球場鋪面全面更新外，並增建2座標準籃球場、1座5人制足球場及網球場，並將中央草地整修、增建大型停車場及簡易廁所等，總經費共1，970萬餘元，體育署補助1，530萬元，其餘440萬餘元由縣府自籌支付。

苗栗縣長鍾東錦24日上午到場主持啟用典禮，並將場地正式命名為六合綜合體育場，鍾東錦表示，日前他到縣內福興武術學校，對校長及老師全力推展武術等運動表示感動讚佩，看到小朋友對運動的愛好，有個俠客夢都不是壞事，希望各校都能發展自己的專長，也希望新的六合體育場能提供給小朋友及附近居民更好的體育環境。