第一太平戴維斯黃瑞楠董事長表示，新竹科學園區營業額持續成長，2022年突破1.6兆元，再創歷史新高，也顯示新竹科技業的成長力道穩健，產業群聚以及擴大的效益將挹注當地商用不動產的需求。近期第一太平戴維斯成功協助鐵道局完成新竹高鐵站區的兩筆大型地上權招商案，顯示不論是自用企業或是開發商，都相當看好高鐵新竹特定區的發展前景。

本招商案為高鐵新竹站前最大地上權案，為70年地上權開發案，土地面積約1.5萬坪，最大總樓地板面積約3.24萬坪，宏匯企業聯盟預計投入155億元，以未來之心Gateway Plaza為開發定位，塑造國際級建築及景觀設計塑造門戶新地標。完工後將成為新竹最高與單一量體最大的辦公大樓開發案。

未來完工後，本案將成為新竹辦公大樓地標，再配合規劃興建中的聯發科總部大樓與慧榮科技總部大樓，以及國泰竹北大樓與新竹暐順經貿大樓，新竹高鐵站的A級辦公商圈發展將更趨成熟完備。