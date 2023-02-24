台北漁產公司24日召開董事會，北市府指派3名新任董事出席，包含鄭世維、許維倫、宋慶珍，總經理陳志芳則在董事會上請辭。關於董事長、總經理的人事，北市市場處指出，3月1日將再開董事會推選董事長。此外，按董事席次占比來看，估可由鄭世維接任。

台北市長蔣萬安上任近兩個月，北市投資的四大公司，包含農產、漁產、畜產與花卉，董事長、總經理的人選備受外界關注，新人事案也陸續曝光。

出席台北漁產公司會議的北市市場處長陳庭輝指出，這次會議有3名董事要卸任，並由3名新任董事出席，包含鄭世維、許維倫、宋慶珍，而台北漁產公司總經理陳志芳在會上也提出要退休。

至於新任董事長由誰接任，陳庭輝指出，要等3月1日再開會推選，到時候會先選出常務董事，再來推選董事長。

而按照目前有9席董事席次分布來看，市府官股董事就占8位，剩1位為民股董事，按預估鄭世維可接任，但最終仍要待3月1日開會後公布。